24u Daytona: Cadillac leidt halfweg, goede kansen Van der Zande

In de eerste helft van de race werd het veld al driemaal door elkaar gegooid vanwege full course yellows. De laatste neutralisatie werd veroorzaakt door Tatiana Calderon, die haar Lamborghini met een versnellingsbakprobleem langs de kant moest parkeren. De #77 Mazda RT24-P leek te profiteren aangezien Tristan Nunez net een reguliere pitstop achter de rug had maar hij werd bestraft vanwege inhalen onder geel. Het team van Renger van der Zande gebruikte de neutralisatie om de remmen van de Cadillac te vervangen. Daardoor kwam JDC-Miller aan de leiding. Ryan Briscoe bracht de Wayne Taylor Cadillac na de remwissel van de vierde naar de tweede plaats en lag na twaalf uur racen op ruim tien seconden achterstand van de leider. Filipe Albuquerque volgde in de Action Express Cadillac als derde op een halve minuut van de leider.

In de LMP2 bouwde PR1/Mathiasen Motorsports in de eerste helft een grote voorsprong op ten opzichte van achtervolger DragonSpeed, mede omdat laatstgenoemde team de FCY gebruikte om bronzen rijder Henrik Hedman in actie te laten komen. De voorsprong was halfweg de race zo’n tachtig seconden.

In GT Le Mans verdedigde BMW na twaalf uur racen een kleine marge ten opzichte van twee Porsches. Ook de Risi Competizione Ferrari doet nog mee. James Calado klom na de neutralisatie in de Ferrari op naar de tweede stek en ging op jacht naar leider John Edwards tot hij een pitstop moest maken en vervangen werd door Davide Rigon. Daardoor klommen de twee Porsches - die hun rijderswissel al hadden gemaakt - op naar de tweede en derde stek. Na twaalf uur racen reed Laurens Vanthoor binnen een seconde van leider Edwards, twee seconden voor Nick Tandy in de tweede Porsche. De Corvette van Nicky Catsburg reed op de vijfde plaats.