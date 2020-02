24u Daytona: Kobayashi snelste in laatste training

Kobayashi was aardig op dreef in de blauw-zwarte DPi met startnummer #10 en sloot af met een 1.35.340. Helio Castroneves was de tweede snelste in de #7 Acura op 0.393 achterstand. Sébastien Bourdais was derde in de #5 JDC Miller MotorSports Cadillac gevolgd door Mike Conway in de #31 Action Express Racing Cadillac. Nicolas Lapierre was de snelste in LMP2 met de Tower Motorsport by Starworks Oreca.

De sessie werd twee keer op rood gezet. Een keer voor een spin van Mark Kvamme in de Bus Stop met de #47 Precision Performance Lamborghini. Daarna zorgde een spin van Don Yount in de #38 Performance Tech Motorsports Oreca LMP2 voor een voortijdig einde van de sessie.

In GTLM was de nieuwe Corvette C8.R van Antonio Garcia de snelste. Garcia, die de wagen deelt met onder meer Nicky Catsburg, klokte een 1.42.962. Nick Tandy was tweede in de #911 Porsche, gevolgd door Laurens Vanthoor in de zusterwagen.

In GTD was de snelste tijd voor Franck Perera in de #11 Grasser Lamborghini Huracan, voor de #63 Scuderia Corsa Ferrari 488 van Toni Vilander. Jeroen Bleekemolen en co konden weer aan de slag gaan in de #54 Black Swan Porsche, nadat hun oorspronkelijke chassis werd afgeschreven in een zware crash op donderdagochtend. Het team leende een chassis van Wright Motorsports en bouwde doorheen de nacht een nieuwe 911 op. Bleekemolen was meteen snel en zette de derde tijd neer.