24 uur van Daytona: Derani pakt met baanrecord pole voor Cadillac

Pipo Derani zorgde voor een sensatie door de snelste kwalificatietijd ooit op de roadcourse van de Daytona International Speedway te laten noteren. De Braziliaan kwam in het midden van de sessie naar buiten en zette een rondetijd neer van 1.32.656 seconden. Die tijd was vier tienden sneller dan de tijd die Tom Blomqvist – nu teamgenoot van Derani – vorig jaar poleposition opleverde en ook nog eens sneller dan de snelste tijd ooit voor een prototype op Daytona. Tot dusverre stond die op naam van Oliver Jarvis in een Mazda Dpi, 1.33.685 seconden in 2019.

Sebastien Bourdais, die namens Chip Ganassi Racing – en samen met onder andere Renger van der Zande – in de tweede hypercar van Cadillac rijdt, finishte op 0.071 seconden van Derani. De #7 Porsche Penske Motorsport 963 had geen ideale run; Felipe Nasr eindigde weliswaar als derde, maar niet voordat hij spinde in bocht 5. De top drie was de enige met ronden onder de 1 meter 33.

Connor De Phillippi toonde de kracht van de BMW M Hybrid V8 door de #25 op de vierde plaats te klasseren, terwijl de #40 Acura ARX-6 van Wayne Taylor Racing met achter het stuur Louis Deletraz op de vijfde plaats eindigde. Tijmen van der Helm en de #85 Porsche 963 van Penske starten zaterdag vanaf de negende plaats.

Het enige GTP-team dat buiten de boot viel was de #5 Porsche Proton Competition. Dat was te wijten aan het crashen van Neel Jani in de opwarmronde voor de kwalificatie. Jani had slechts twee ronden gereden voor de crash.

LMP2

Ben Keating, die zowel in GTP als in LMP2 rijdt, toonde opnieuw zijn kracht in de kwalificatie en scoorde de pole in de LMP2-klasse met een tijd van 1.38.501s in de #2 ORECA van United Autosports USA. De dichtstbijzijnde concurrent was Nick Boulle, die slechts 0.102 seconde achterstand had in de #52 ORECA No. 52 van Mathiasen Motorsports. George Kurtz van Crowdstrike Racing by APR werd derde met een achterstand van 0.751 seconde.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich, Sebastian Priaulx, Michael Christensen

GTD en GTD Pro

Seb Priaulx van AO Racing pakte de eerste plaats in GTD Pro met een tijd van 1.44.382 seconden in de #77 Porsche 911 GT3 R (992). Jack Hawksworth zat er slechts 0.080 seconde achter in de #14 Lexus RC F GT3. Parker Thompson zette de #12 Lexus op pole in pro-am GTD met een tijd van 1.44.494 seconden.

Uitslag kwalificatie 24 Uur van Daytona.