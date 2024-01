24 uur van Daytona: Cadillac verslaat BMW in eerste training

De eerste training voor de 24 uur van Daytona is een groot succes geworden voor Chip Ganassi Racing. Scott Dixon legde het 3,56 mijl lange parcours van Daytona International Speedway af in 1:36:012 in de Cadillac V-Series.R. De Australiër deed dat onder warme omstandigheden tijdens deze negentig minuten durende sessie. Dat is direct ook goed nieuws voor Renger van der Zande, die de teamgenoot van Dixon is en zo 'zijn' auto vliegend aan het weekend zag starten.

Dries Vanthoor zette de eerste snelle tijd neer in de #24 RLL BMW M Hybrid V8 met een 1:36:828. Die tijd stond niet lang op de borden, want Louis Deletraz versloeg de Belg al snel met 0.163 seconde in de #40 Wayne Taylor Racing Acura ARX-06. Kevin Estre reed in de #6 Porsche 963 van Penske vervolgens met 1:36:396, maar ook hij kon niet lang genieten van de koppositie. René Rast was met de #25 BMw al snel 0.027 seconden sneller en kwam met 1:36:369 in de tijdenlijsten.

Die tijd hield stand tot halverwege de sessie, toen Sebastien Bourdais in de #1 Cadillac 1:36:255 liet noteren. Bourdais gaf na de snelle tijd het stuurtje over aan Dixon die de slotminuten voor zijn rekening nam. De IndyCar-coureur zette de snelste sectortijden in zowel de eerste als de tweede sector van het circuit neer, wat een opmaat voor een razendsnelle tijd was. Hij onderstreepte met een 1:36:012 de favorietenrol voor de Cadillac. Connor De Phillippi antwoordde in de #25 BMW en kwam binnen 0.127 seconden van Dixon.

De #85 JDC-Miller Porsche 963 had een minder fijne dag. De wagen werd geplaagd door een bestuurdersdeur die steeds openging. Richard Westbrook zette de achtste tijd neer, voor de Proton Porsche van Neel Jani. Na het uitstappen kon Westbrook aangeven waardoor de problemen waarschijnlijk ontstonden. "Ik denk dat het mijn schouder was, we hebben een kleine aanpassing gemaakt aan de insert en ik denk dat het de deur open duwde tijdens het remmen", vertelde hij aan IMSA Radio. "Goed om daar nu achter te komen!" Mede door het openen van de deur kon ook de Nederlander Thijmen van der Helm niet veel rijden.

De #10 WTRA Acura stond het grootste deel van de sessie op hoge tribunes in de garage om aan gewerkt te worden na een zeer korte run. Het is nog niet duidelijk wat het euvel was, maar het is geen lekkere start voor het team. Aan het einde van de sessie verscheen de auto weer in handen van Felipe Albuquerque op de baan, maar hij eindigde als langzaamste van de GTP-deelnemers.

Foto door: Jake Galstad / Motorsport Images #04 CROWDSTRIKE Racing by APR ORECA LMP2-Gibson: George Kurtz, Colin Braun, Toby Sowery, Malthe Jakobsen

Sowery bepaalt het tempo in LMP2

Toby Sowery stond aan het begin van de sessie bovenaan in zijn #04 Crowdstrike by APR ORECA met een tijd van 1.39:407, een tijd die gedurende de hele sessie de snelste bleef. Ben Hanley was met iets meer dan een tiende de tweede snelste in de #2 United Autosports-variant, voor Charles Milesi (TDS) en Ryan Dalziel (Era Motorsport).

Foto door: Jake Galstad / Motorsport Images #66 Gradient Racing Acura NSX GT3: Sheena Monk, Katherine Legge, Tatjana Calderon, Stevan McAleer

Acura verslaat Lexus in GTD

Katherine Legge kwam snel uit de startblokken in de GTD-klasse. Ze reed met Gradient Racing Acura NSX in een tijd van 1:46:585, wat buitengewoon knap is aangezien zij niet meedoet aan de GTD Pro-klasse. Ze was een paar tienden sneller dan Jack Hawksworth in de toonaangevende Lexus RC F uit de hogere klasse.

Nicky Catsburg reikte met zijn teamgenoten Tommy Milner en Earl Bamber niet verder dan een elfde tijd bij de GTD Pro's. Het trio was een seconde langzamer dan Hawksworth. Indy Dontje was met zijn teamgenoten Russell Ward, Daniel Morad en Philip Elis iets meer dan zes tienden trager dan Legge, maar daarmee wel sneller dan Catsburg. Porsche-coureur Larry ten Voorde had met zijn collega's Kerong Li, Anders Fjolbach en Klaus Bachler een minder makkelijke sessie. Zij vinden zich tijdens de eerste vrije training terug op de 22e plek. Net iets meer dan een seconde moesten zij op Legge toegeven.