24 uur van Daytona: Cadillac ook bovenaan in afsluitende training

In de vierde en laatste oefensessie die op vrijdag werd verreden, tekende Jack Aitken namens Cadillac voor de snelste tijd. De Brit rondde het fameuze Amerikaanse circuit in een tijd van 1.35.983. Hij was daarmee ruim twee tienden sneller dan Connor De Phillippi, die zijn BMW op de tweede stek in de tijdenlijst parkeerde. Sebastien Bourdais leidde de dans in de openingsfase van de sessie, maar zakte met de andere Cadillac uiteindelijk terug naar de derde tijd. De teamgenoot van Renger van der Zande zat bijna een halve seconde af van de tijd die Aitken reed. “We zijn al vrij tevreden over de auto sinds het moment dat we hem voor de Roar op de baan brachten”, zei Aitken bij IMSA Radio. “Hij doet niets onverwachts, wat een andere situatie is dan vorig jaar.”

Een kwartier voor het einde moest de actie worden stilgelegd vanwege een crash van Lance Willsey. Hij belandde met de Sean Creech Motorsport Ligier LMP2 bij de tweede bocht in de betonnen muur. De snelste tijd in de LMP2-klasse werd gereden door Mikkel Jensen, die met een 1.39.078 elfde overall was. Na een uitje door het gras moest de Deen de pits opzoeken, maar zijn tijd werd niet meer verbeterd. Matthieu Vaxivière en Ryan Dalziel waren tweede en derde in de LMP2 namens Richard Mille AF Corse en Era Motorsport, nadat de Fransman en de Schot met 1.39.785 precies dezelfde tijd hadden gereden.

In de GTD was het Thomas Preining die de lakens uitdeelde. Hij bracht een 1.47.072 op de klokken met de Porsche 911 van Andretti Motorsports. Hij was enkele tienden rapper rond dan Matteo Cairoli, die samen met onder andere voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean uitkomt in de hogere GTD Pro-klasse. Earl Bamber was met de Corvette waarmee ook Nicky Catsburg rijdt, goed voor de achtste tijd in de GTD Pro en daarmee 46ste overall. Twee plekken lager in de algehele rangschikking vinden we de Mercedes-AMG GT3 van Indy Dontje terug.

Uitslag vierde training 24 uur van Daytona: