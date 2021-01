24 uur van Daytona: Starttijd, uitzendschema, Nederlanders en meer

Wat is de Rolex 24 uur van Daytona?

De Rolex 24 uur van Daytona is een endurance-wedstrijd voor sportscars op de Daytona International Speedway. Waar de NASCAR-bolides 500 mijl rijden op de oval, wordt voor deze race ook het binnenterrein gebruikt. Direct na start-finish sturen de rijders linksaf het ‘infield’ op, om na een aantal lastige bochten terug te keren op de oval. Vervolgens rijden ze die helemaal rond, maar halverwege sturen ze er nog even af voor de snelle busstop-chicane. Zo bestaat het circuit dus uit hele krappe en technische bochten, maar ook uit lange stukken die volgas zijn en waar je met slipstreamen het verschil kunt maken.

De 24 uur van Daytona wordt gesponsord door Rolex, vandaar de naam. De winnaars van de wedstrijd krijgen allemaal een horloge van het fameuze merk.

Maakt de race deel uit van een kampioenschap?

De 24 uur van Daytona hoort bij het IMSA Weathertech Sportscar Championship, de Amerikaanse tegenhanger van het FIA World Endurance Championship. In dit kampioenschap worden naast lange traditionele endurance-races, zoals de Rolex 24, 12 uur van Sebring en ‘Petit Le Mans’, ook kortere races op permanente en stratencircuits verreden. Deze mix zorgt voor een erg interessant kampioenschap waarbij teams en coureurs voor veel verschillende uitdagingen komen te staan.

In welke klassen wordt er gereden?

Prototypes

De topklasse in de IMSA is de Daytona Prototype International (DPi). Hierin worden bestaande LMP2-chassis' door fabrikanten van een upgrade voorzien en omgetoverd tot nog snellere bolides. Zo is de wagen van Acura oorspronkelijk een Oreca, stamt de Mazda van de Riley LMP2 af en is de Cadillac een sterk verbeterde Dallara. Dit concept zien we vanaf 2023 ook op Le Mans, want vanaf dat jaar mogen fabrikanten in zowel het WEC als de IMSA in de nieuwe LMDh-klasse een LMP2-bolide upgraden tot een hybride Hypercar. Audi, Porsche en Acura hebben al bevestigd dat ze hieraan mee gaan doen.

De LMP2 rijdt ook mee in deze Amerikaanse klassieker. Dat is eigenlijk dezelfde klasse als in het WEC en op Le Mans. Er zijn wel kleine verschillen. Zo moeten er bijvoorbeeld vier coureurs een wagen delen in plaats van drie op Le Mans. Maar er wordt wel met dezelfde wagens en motoren gereden. Nieuw in de Rolex 24 is de LMP3. In Europa zijn de LMP3-wagens vooral bekend van de European Le Mans Series en uit het voorprogramma van Le Mans. De bolides uit deze klasse zijn net weer een stukje langzamer dan de LMP2.

GT’s

Er zijn twee verschillende GT-klassen. De snelste daarvan is de GT Le Mans (GTLM). Hierin rijden GTE-bolides, dezelfde als die we in het WEC en op Le Mans zien. In de GT Daytona (GTD) wordt er met GT3-auto's gereden. Dat zijn dezelfde machines die we bijvoorbeeld in de 24 uur van Spa-Francorchamps zien.

Het kan soms wat lastig zijn om alle klassen uit elkaar te houden. Wat helpt, is dat elke klasse een eigen kleur bij het startnummer heeft. DPi is zwart, LMP2 is blauw, LMP3 is oranje, GTLM is rood en GTD is groen.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 uur van Daytona?

Er staan heel wat Nederlanders aan de start van de race. De wedstrijd wint de afgelopen jaren aan aanzien en populariteit in Europa en dat is terug te zien aan het deelnemersveld. In de DPi zien we Renger van der Zande in de Cadillac van Chip Ganassi Racing. Hij rijdt samen met voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen en IndyCar-legende Scott Dixon. Van der Zande won de afgelopen twee edities van het topevenement, een unieke prestatie.

In de LMP2 staat IndyCar-talent Rinus van Kalmthout aan de start. Ook doet de bekende gele bolide van Racing Team Nederland mee, met Frits van Eerd, Giedo van der Garde, Job van Uitert en de Fransman Charles Milesi achter het stuur. Veteraan Jeroen Bleekemolen rijdt in de LMP3, met aan zijn zijde de Amerikanen Jim Cox, Dylan Murry en Austin McCusker.

In de GTLM zien we ook nog Nicky Catsburg in een Corvette en in de GTD rijden Indy Dontje en Steijn Schothorst mee voor respectievelijk Lamborghini en Mercedes. Ook België is in deze klasse vertegenwoordigd met Laurens Vanthoor en Jan Heylen

Hoe ziet het tijdschema voor de 24 uur van Daytona eruit?

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 28 januari 17.05u-18.05u Tweede vrije training Donderdag 28 januari 21.20u-22.35u Derde vrije training Donderdag 28 januari 01.15u-03.00u Vierde vrije training Vrijdag 29 januari 17.20u-18.20u Race Zaterdag 30 januari-Zondag 31 januari 21.40u-21.40u

Afgelopen weekend werd de kwalificatie al verreden in de vorm van een race van 100 minuten. De #31 Whelen Engineering van Felipe Nasr, Pipo Derani, Mike Conway en Chase Elliott start op pole-position in de DPi. In de LMP2 start PR1 Mathiasen Motorsports voorop. Racing Team Nederland start vanaf de vierde positie. In de LMP3 is de pole voor Muehlner Motorsports America. Corvette start met een 1-2 in de GLTM en bij de GTD staat Turner Motorsports vooraan.

Uitzending 24 uur van Daytona op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: Via het speciale Racing-kanaal

Start van de race lokale tijd: 15.40 uur

Start van de race Nederlandse tijd: 21.40 uur

Start uitzending: Zaterdag 30 januari 21.30 uur Nederlandse tijd

Einde uitzending: Zondag 31 januari 21.50 uur

De 24 uur van Daytona is volledig live te volgen via het speciale Racing-kanaal van Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor klanten die het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket hebben. De uitzending van de race begint op zaterdagavond 30 januari om 21.30 uur Nederlandse tijd. De gehele wedstrijd is live te volgen en de uitzending eindigt tien minuten na het vallen van de finishvlag op zondagavond.

Vlog: Een blik achter de schermen met Renger van der Zande