Wat is de 24 uur van Daytona?

De 24 uur van Daytona, officieel bekend als de Rolex 24 at Daytona, is een prestigieuze langeafstandsrace die jaarlijks plaatsvindt op de Daytona International Speedway in Florida, Verenigde Staten. De 24 uur van Daytona is de openingsrace van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van het FIA World Endurance Championship.

Op wat voor circuit wordt gereden?

Waar de NASCAR-bolides over een kleine maand op de oval hun prestigieuze race over 500 mijl rijden, wordt voor de 24-uursrace ook het binnenterrein gebruikt. Direct na start-finish sturen de rijders linksaf het ‘infield’ op, om na een aantal lastige bochten terug te keren op de oval. Vervolgens rijden ze die bijna helemaal rond, maar halverwege sturen ze er nog even af voor de snelle busstop-chicane. Zo bestaat het circuit dus uit hele krappe en technische bochten, maar ook uit lange stukken die volgas zijn en waar je met slipstreamen het verschil kunt maken.

Hoe laat begint de 24 uur van Daytona?

De 24 uur van Daytona 2024 begint op zaterdag 27 januari om 13.40 uur lokale tijd, dat is om 19.40 uur in de Nederlandse avond. 24 uur later, dus zondag 28 januari om 19.40 uur, wordt de finishvlag gezwaaid en weten we wie de prestigieuze Rolex heeft gewonnen.

De kwalificatie voor de race is afgelopen weekend al verreden, als afsluiter van de collectieve Roar before the 24-testsessie. Dat betekent dat er in de aanloop naar de race enkel nog getraind wordt.

Volledig tijdschema 24 uur van Daytona 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Donderdag 25 januari VT1 16.05u 10.05u Donderdag 25 januari VT2 20.10u 14.10u Vrijdag 26 januari VT3 00.35u 18.35u Vrijdag 26 januari VT4 17.20u 11.20u Zaterdag 27 januari Start 19.40u 13.40u Zondag 28 januari Finish 19.40u 13.40u

24 uur van Daytona live kijken

Ziggo

De 24 uur van Daytona 2024 is live te zien bij Ziggo. De start en de eerste uren worden uitgezonden op het speciale Racing-kanaal. Hiervoor is een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Om 00.10 uur is de actie ook live te zien via het openbare kanaal 14. De race is hier live te zien tot 10.45 uur, daarna moeten de fans weer overschakelen naar het Racing-kanaal voor de laatste uren en de finish.

IMSA.tv

Het alternatief is IMSA.tv, de officiële website van het Amerikaanse kampioenschap. Hier kunnen fans van buiten Amerika de gehele race live volgen via een stream. De uitzending begint om 19.35 uur Nederlandse tijd, en zal door Amerikaanse experts van commentaar worden voorzien.

Welke klassen rijden er in de 24 uur van Daytona?

Het startveld is opgedeeld in een aantal klassen, net zoals bij de 24 uur van Le Mans: GTP, LMP2, GT Daytona en GT Daytona Pro.

GTP

De topklasse in het IMSA-kampioenschap, en daarmee ook tijdens de 24 uur van Daytona, is de GTP. Dat staat voor Grand Touring Prototype. Dit zijn dus prototypes, de snelste en meest geavanceerde wagens van het veld. In totaal staan tien wagens aan de start, van de merken Cadillac, Porsche, Acura en BMW. Elke fabrikant ontwikkelt haar eigen verbrandingsmotor en bodywork.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #01 Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series.R: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou

LMP2

De tweede snelste klasse is de LMP2 (Le Mans Prototype). Dit is een gesloten racewagen, ontwikkeld door vier aangewezen fabrikanten. Twaalf van de dertien deelnemers komen uit met een Oreca-chassis, enkel Sean Creech Motorsport heeft gekozen voor een chassis van Ligier. De LMP2-bolides mogen ook in andere klassen deelnemen, zoals het FIA World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Alle teams moeten minimaal een amateurrijder inzetten.

Foto: Art Fleischmann #99 AO Racing ORECA LMP2-Gibson: PJ Hyett, Paul-Loup Chatin, Matt Brabham, Alex Quinn

GTD Pro

De GT Daytona Pro maakte in 2022 haar debuut. In deze klasse wordt gereden met wagens die gebouwd zijn volgens het FIA GT3-reglement. Hier rijden de fabrieksteams en fabriekscoureurs. Dit is een sterk veld, zonder amateurrijders. Ook in deze klasse staan dertien auto’s op de grid, van merken BMW, Corvette, McLaren, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Ford Mustang, Porsche en Mercedes.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #4 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Tommy Milner, Nicky Catsburg, Earl Bamber

GTD

In de GT Daytona rijden eveneens GT3-bolides, maar hier moeten teams ook amateurs inzetten. Dit is het grootste deelnemersveld tijdens de 24 uur van Daytona, met liefst 23 inschrijvingen. Ook hier staan veel merken aan het vertrek: Lexus, Corvette, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ford Mustang, McLaren, BMW en Acura.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #57 WINWARD Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje, Daniel Morad

Nederlandse deelnemers aan de 24 uur van Daytona 2024

Dit jaar staan er vijf Nederlanders aan de start van de prestigieuze Amerikaanse race. Renger van der Zande won de wedstrijd in 2019 en 2020, in dat eerste jaar met tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso als teamgenoot. Ook dit jaar is hij in de #01 Cadillac GTP van Chip Ganassi Racing weer een van de kanshebbers. Hij vormt een sterk team met Sebastien Bourdais, Scott Dixon en Alex Palou. Ook Tijmen van der Helm staat in de topklasse aan de start. Hij rijdt in de #85 Porsche 963 van JDC-Miller MotorSports. Hij heeft Richard Westbrook, Phil Hanson en Ben Keating als teamgenoten.

In de GT Daytona Pro gaat Nicky Catsburg voor de overwinning in de #4 Corvette. Ook hij won de prestigieuze race al eens in de GT-klasse. De Amersfoorter deelt de auto met Tommy Milner en Earl Bamber. In de GT Daytona vinden we de laatste twee Nederlanders. Indy Dontje rijdt in de #57 Winward Motorsport Mercedes, samen met Phillip Elis, Daniel Morad en Russell Ward. Voormalig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde vinden we terug in de #86 MDK Motorsports Porsche. Hij vormt een team met Li Kerong, Anders Fjordbach en Klaus Bachler.