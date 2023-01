In de internationale autosport bestaat de winterstop eigenlijk niet. De Dakar Rally is al achter de rug en de eerste circuitraces zijn ook al verreden. Dit weekend begint het grote internationale endurance-seizoen met de 24 uur van Daytona. Een spectaculaire race, waar misschien niet zoveel over bekend is als de 24 uur van Le Mans. Daarom vind je in dit artikel de belangrijkste informatie om de race als expert te kunnen volgen.

Wat is de 24 uur van Daytona?

De 24 uur van Daytona is de openingsrace van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Dat is de Amerikaanse tegenhanger van het FIA World Endurance Championship. De race wordt verreden op zowel de oval van Daytona, waarop de bekende Daytona 500 van de NASCAR gehouden wordt, als het binnenterrein. Na de eerste bocht van de oval slaan de coureurs linksaf en rijden ze het volledige infield. Daarna draaien ze de speedway weer op en rijden ze die volledig, onderbroken door een snelle chicane. Net als in het WEC rijden er meerdere klassen in de wedstrijd. Het wordt de 61e editie van de race.

Waarom heet de race Rolex 24?

De 24 uur van Daytona wordt gesponsord door Rolex. In het verleden waren onder meer Pepsi en Sunbank sponsoren van de wedstrijd in Florida. Voor coureurs heeft het nog een tweede betekenis. De winnaars van de 24 uur van Daytona krijgen naast een trofee namelijk allemaal een Rolex-horloge. De rijders weten dus waarvoor ze het doen.

Wat is de nieuwe topklasse van de 24 uur van Daytona?

De nieuwe topklasse heet GTP. Dat is dezelfde naam die in de vorige eeuw gebruikt werd voor de klasse waarin de Group C-wagens vochten voor de overallzege op het circuit van Daytona. Nu is de naam terug. In de GTP-klasse mogen zowel LMH- als LMDh-bolides uitkomen. Dit is ook zo in het WEC, daar heeft de topklasse met Hypercar alleen een andere naam. Dit jaar zien we op Daytona alleen LMDh-bolides. In totaal staan er negen wagens aan de start van Cadillac, Porsche, Acura en BMW. Alle LMDh-wagens zijn van oorsprong LMP2-chassis’ die omgebouwd zijn tot een sneller prototype. Fabrikanten mogen zelf motoren bouwen en het bodywork ontwerpen. Bovendien krijgt iedereen de beschikking over een standaard elektrisch component. Voor het eerst rijden er dus hybride-aangedreven wagens in de topklasse van de IMSA en de 24 uur van Daytona. Bij alle GTP-wagens staat het startnummer op een zwarte achtergrond.

Welke andere klassen zijn er?

Prototypes

Er zijn in totaal nog vier andere klassen. Na de GTP is de LMP2 de snelste klasse. In de LMP2 rijdt iedereen met een chassis van Oreca. Andere chassis’ zijn toegestaan, maar worden niet verkozen omdat Oreca veruit de beste kwaliteit levert. In alle wagens zit een 4.2 liter V8-motor van Gibson. Bij alle LMP2-teams rijdt tenminste een amateurcoureur. Daarachter rijdt nog de LMP3. Die wagens lijken enigszins op die van de LMP2, maar zijn nog ietsje trager. In de LMP3 worden teams geacht meerdere amateurcoureurs in te zetten. De LMP2-wagens zijn te herkennen met de blauwe vakken achter de startnummers, de LMP3-bolides hebben een oranje kleur achter het nummer.

GT’s

Naast de prototypes zijn er twee GTD-klassen. GTD staat voor GT Daytona, en bestaat volledig uit GT3-wagens. In de Pro-klasse rijden sterke teams met louter profcoureurs, in de GTD-klasse rijden ook amateurs mee. In de GTD-Pro klasse hebben wagens het startnummers op een rood vlak staan, in de GTD-klasse is de achtergrond groen.

Tekst gaat verder onder de foto

De Corvette GTD-bolide wordt achtervolgd door de sneller LMP2 van AF Corse. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Welke Nederlanders doen er mee?

Met Renger van der Zande doet er een Nederlander mee in de GTP-klasse op Daytona. Hij rijdt voor het team van Cadillac Racing met startnummer #01, dat gerund wordt door Chip Ganassi. In de LMP2-klasse zien we Rinus Veekay in de #11 van TDS Racing, en Job van Uitert en Giedo van der Garde in de #35, eveneens van TDS. Tijmen van der Helm rijdt met JDC-Miller MotorSports #85 in de LMP3-klasse.

Bij de GTD’s komt Indy Dontje in actie in de #57 Mercedes van Winward Motorsport. Daarnaast rijdt Kay van Berlo in de wagen met startnummer 91 van KellyMoss with Riley, en keert ook veteraan Jeroen Bleekemolen terug naar Daytona met de #92 van hetzelfde team.

Hoelaat start de Rolex 24?

De 24-uursrace op de Daytona International Speedway start zaterdagavond om 19.40 uur Nederlandse tijd, en eindigt zondagavond uiteraard op dezelfde tijd.

Waar is de race te zien?

De gehele race is met Nederlands commentaar te zien op Ziggo Sport Racing. Een groot deel van de wedstrijd is ook te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De commentatoren zijn onder meer Koen Bakker, Olav Mol en Ronald van Dam. Rick Winkelman is op locatie in Florida. Ook is de race te zien op IMSA TV met het commentaar van IMSA Radio.

De #01 Cadillac van onder meer Renger van der Zande. Foto: Art Fleischmann