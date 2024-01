Met nog iets meer dan tien uur te gaan is het nog altijd een spektakelstuk tijdens de 24 uur van Daytona. Helaas voor de #01 Cadillac van onder andere Renger van der Zande is voor hen de race klaar. Door een kapotte wagen hield voor hen het avontuur op. De gele vlag werd gezwaaid waardoor een caution de baan op kwam. Vooraan verzacht de #31 Cadillac met nu Tom Blomqvist in de wagen de pijn voor Cadillac, hij ligt voor Rene Rast in de #25 BMW aan de leiding.

Het is een zure uitvalbeurt voor Van der Zande. De Nederlander had net de leiding bij de GTP's te pakken en moest die dus laten varen nadat de wagen het begaf. Het is niet het enige GTP-team met grote problemen, ook de BMw #24 doet het niet goed en doet tijdens de race eigenlijk alleen nog maar voor spek en bonen mee. Ook de #10 Acura zat in de hoek waar de klappen vallen. Zij deden in het begin van de race goed mee, maar zagen hun kansen verdwijnen nadat een kapotte motor roet in het eten gooide. Met meer dan tachtig ronden achter op de leiding is voor hen het nu een kwestie van uitrijden.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #18 heeft de leiding bij de LMP2's

Bij de LMP2's is er ook nog altijd niets beslist. De Oreca #18 doet op met nog iets meer dan tien uur te gaan goeie zaken. De wagen met onder andere Ryan Dalziel achter het stuur doet goede zaken, al is het gevecht met #99 Oreca van onder andere Paul-Loup Chatin nog niet klaar. Na de caution vanwege het wegvallen van Van der Zande is ook dit veld enorm naar elkaar toegetrokken, dus ook hier is alles nog mogelijk.

GTD: Dontje leidt GTD, podiumkansen voor Catsburg

Bij de GTD Pro klasse is het de #3 Chevrolet dat de klok slaat. Met Daniel Juncadella, Alexander Sims en Antonio Garcia laat het veld al vroeg de hielen zien en heeft de leiding stevig in handen. Daarachter rijdt ook de Ferrari een prima race, maar moet ook naar achter blijven kijken. De #77 Porsche blijft goed bij. Dat geldt ook voor de #4 Chevrolet waar ook Nicky Catsburg in rijdt. De Nederlander is met Earl Bamber en Tommy Milner op dit moment vierde en kan nog altijd een podiumplekje bemachtigen.

In de GTD's staat het er voor het team van #57 Mercedes met de Nederlander Indy Dontje bovenaan. De AMG is razendsnel en houdt op het moment van schrijven de teamgenoten in de #32 Mercedes op een seconde of vijf. Larry ten Voorde is na veel pech al kansloos en ligt op meer dan tien ronden achterstand op de wagen van Dontje 16e.