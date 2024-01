In de openingsfase van de 24 uur van Daytona was het Cadillac dat de klok sloeg. De #31 AXR Cadillac was grote delen vooraan te vinden, met vooral de snelle Pipo Derani die liet zien dat met de auto goede tijden mogelijk waren. Ook de #01 Cadillac deed mee, maar nadat halverwege de auto het begaf moesten Sébastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon en Alex Palou de strijd opgeven. "We hebben vorig jaar ook al zoveel pech gehad, de lucky charm is nog niet terug", verzuchtte een teleurgestelde Van der Zande na de uitvalbeurt.

Vooraan in de GTP stond ook BMW gedeeltes van de race verrassend bovenaan, maar nadat het team met kleine motorische problemen kampte zagen zij hun kansen zienderogen verkleinen. Aan het einde van de race stonden beide wagens dik vijftien ronden achter op de voorste groep. In die groep zat wel de #8 Porsche waar de Nederlander Tijmen van der Helm in rijdt. Zij hielden lange gedeeltes van de race het tempo vooraan goed bij, maar zagen ook in de slotfase dat de topteams uitliepen. Uiteindelijk kwam het team met twee ronden achterstand als zesde over de streep.

Met nog iets minder dan een uur te gaan sloeg Felipe Nasr in de #7 Porsche toe en pakte de #31 Cadillac met Tom Blomqvist achter het stuur. Nasr liet de leiding niet meer los, ondanks verwoede pogingen van zijn Zweedse concurrent. Zelfs tot in de laatste minuten zaten de voorste twee auto's binnen een seconde van elkaar, waarin beide wagens hier en daar zich ook nog verremde. Daarmee is de 24 uur van Daytona voor Cadillac uitgelopen in een drama. Vooraf werd van het Amerikaanse automerk verwacht dat zij de race wel zouden winnen, dan is alles behalve winnen een bittere pil.

De #6 Porsche had ook grote kansen, maar nadat Mathieu Jaminet tijdens de race iets te veel elektrisch vermogen verbruikte, kreeg de wagen een tijdstraf uitgedeeld. Het team herstelde zich goed, maar achter de #40 Acura met onder andere oud Formule 1-wereldkampioen Jenson Button achter het stuur werd de tweede Porsche in het veld vierde.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images Era Motorsport won bij de LMP2 na een intens gevecht

In de LMP2-klasse trok Era Motorsport aan het langste eind. Het team met Christian Rasmussen, Connor Zilitsch, Dwight Merriman en Ryan Dalziel achter het stuur was de hele race met de #4 CrowdStrike ORECA in gevecht, maar trok toch aan het langste eind. Ook Felipe Massa mocht een beker ophalen, de Braziliaanse ex F1-coureur werd met de #74 Riley Motorsport-wagen derde. Het kwam hen echter niet aanwaaien, want in de slotfase deed de #52 met Tom Dillmann achter het stuur er nog alles aan om het laatste podiumplaatsje te bemachtigen. De Fransman kwam een paar seconden tekort.

GTD: Succes voor Dontje, Catsburg valt uit

Bij de GTD's kon wel een Nederlands succes gevierd worden. Indy Dontje was samen met teamgenoten Russell Ward, Daniel Morad en Philip Ellis de snelste met hun #57 Mercedes. Nagenoeg de hele race stond het kwartet bovenaan de tijdenlijsten en dat is buitengewoon indrukwekkend te noemen. Zij hadden wel met de #21 Ferrari veel van doen, maar die werd uiteindelijk op gepaste afstand gehouden. Als klap op de vuurpijl voor Ferrari maakte de #34 het podium bij de GTD's compleet.

Het team met Larry ten Voorde kende met motorische problemen een minder prettige 24 uur. Zij verloren door de problemen veel tijd en stonden aan het einde van de rit twaalf rondjes achter Dontje en zijn teammaten.

De GTD Pro-klasse werd een prooi voor de #62 Ferrari. Zij reden een strakke en foutloze 24 uur, wat voor hen dus uitmondde in een mooie zege. De #77 Porsche van AO Racing liet ook goede tijden zien en was het enige GTD Pro-team dat in dezelfde ronde als de winnaar bleef. Zij werden daarmee tweede. Sheldon van der Linde maakte voor BMW nog iets van de dag en werd in de #1 derde, al is op twee ronden van de winnende auto finishen niet wat men wilde. Nicky Catsburg was met de #4 Corvette goed onderweg, maar viel tot zijn teleurstelling een paar uur voor de finish uit.