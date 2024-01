Net als in de eerste vrije training voor de 24 uur van Daytona schoot Cadillac in de tweede oefensessie uit de startblokken. In de openingsfase was Renger van der Zande in de #1 wagen de snelste met een tijd van 1.35.670 neer en die hield lange tijd stand. Uiteindelijk was alleen teamgenoot Alex Palou een beetje sneller. De IndyCar-kampioen reed een nagenoeg perfecte ronde en noteerde een tijd van 1.35.589. De timing van de snelste ronde was opvallend. De Spanjaard reed die tijd aan het einde van de training, toen de temperaturen al een beetje daalden.

Felipe Nasr zette in de #7 Penske Porsche de tweede tijd neer, op iets meer dan een tiende van de Cadillac. Ook de derde plek in de tweede training was voor een Porsche, Alessio Piciarello kreeg de Proton-wagen op een halve tiende van Nasr. Het team van Tijmen van der Helm herstelde nadat in de eerste training problemen had met een openslaande deur. Op iets meer dan vier tienden kwam de Porsche in de tijdenlijsten terecht. Het zorgde voor een zevende tijd.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #52 Inter Europol by PR1

In de LMP2 deed Clement Novalak goede zaken voor het Interpol-team. De Brit was net wat sneller dan James Allen. Deze twee coureurs waren significant sneller dan de concurrentie, want achter Allen was het gat naar nummer drie bijna vier tienden. De Deen Malthe Jakobsen was degene met die tijd, maar er was nog genoeg werk voor het team richting de derde training.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images Alexander Rossi was snel bij de GTD

In de tweede training bij de GTD Pro-klasse was het Alexander Rossi die met de McLaren indrukwekkend snel was, maar de grootste verrassing werd door Klaus Bachler neergezet. De teamgenoot van Larry ten Voorde noteerde de snelste tijd van het hele GT-veld. De 1.47.045 van de GTD-rijder is simpelweg indrukwekkend te noemen.

Het team met Nicky Catsburg aan boord kwam tot een vijfde tijd bij de GTD Pro's, Tommy Milner reed in de Corvette naar een tijd van iets meer dan twee tienden achter Rossi, waarmee het 03 seconde langzamer was dan Bachler. Indy Dontje zette voor het Mercedes-team van Winward Racing de snelste tijd neer, maar gaf toch al wel drie tienden toe. Zijn tijd was net wat langzamer dan Milner.

VT3: Andere Cadillac het snelst

In de derde training was niet de #1 Cadillac het snelst, maar juist Pipo Derani in de #31 van Action Express. De Braziliaan snelde naar een 1.35.708. Opnieuw was Felipe Nasr in de Porsche tweede, al is het gat met drie tienden vrij groot te noemen. Sébastien Bourdais zorgde er nog voor dat de #1 Cadillac wel in de top-drie te vinden was. De Fransman zette een tijd neer dat een tiende langzamer van dan Nasr. Achter de eerste drie kwamen de BMW's, met Connor De Filippi voor Philipp Eng.

Het team van Tijmen van der Helm reed een stabiele tweede training en kwam tot een zevende tijd. Phil Hanson reed in de Porsche naar een 1.36.550, ruim acht tienden achter Derani.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images Derani was snel in de derde training

Bij de LMP2's was het Malthe Jakobsen die in de derde training de snelste was. Het huiswerk dat het team na de tweede training voorgeschoteld kreeg was dus goed uitgevoerd. Een 1.39.166 kwam op de borden en de concurrentie kon daar niet aan tippen. Sterker nog, de Deense coureur was zo snel, dat hij nummer twee Pato O'Ward op meer dan drie tienden zette. Christian Rasmussen maakte het Deense feestje in de derde training bij de LMP2 compleet met een derde tijd, al is het gat naar de top met bijna een halve seconde erg groot.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images Het team van Nicky Catsburg zette de snelste GTD-tijd neer in VT3

Bij de GTD-klasse waren het de teams met de Nederlanders die het goed deden. Het team Nicky Catsburg was met de Corvette zelfs de snelste bij de GTD Pro's. Earl Bamber reed al vroeg een 1.46.770 en daar konden de concurrenten niet aan tippen. Merkgenoot Alexander Sims kwam het dichtste bij, hij miste de toptijd op 0.1 seconde.

Larry ten Voorde zette in de reguliere GTD-klasse de snelste tijd neer. De Costa Ricaan Danny Formal kwam met 0.022 seconde achterstand nog aardig in de buurt, maar onderaan de streep bleef de Nederlander bovenaan de tijdenlijsten staan. Indy Dontje moest voor Mercedes de kastanjes uit het vuur halen en zette een tiende tijd neer. Wel moest de coureur bijna zeven tienden toegeven op de snelle Ten Voorde.