12 uur van Sebring: Van der Zande mist net zege, Dontje slaat in GTD toe

Het was een spektakel op het parcours in Sebring. In de Amerikaanse langeafstandsrace werd meerdere keren de safety car de baan opgestuurd door grote incidenten. Onder andere gedoodverfde favoriet Pipo Derani zorgde met een enorme klapper voor een caution. De Braziliaan wilde een langzamere Ferrari uit de GTD passeren, maar maakte een fout bij het inhalen en raakte de voorkant van de Ferrari. Derani vloog de bandenstapels in en kon wonder boven wonder ongeschonden uitstappen.

Tijmen van der Helm kon dit niet meer meemaken. De Porsche van de Nederlander en zijn teamgenoten viel ongeveer halverwege de race uit en het was nog zes uur toekijken. De andere Nederlander in het veld Renger van der Zande maakte in de tussentijd veel goed. De ervaren coureur sneed door het veld heen en haalde de ene na de andere in. Aan het einde van zijn stint had hij zich van plek vijf naar plek twee gewerkt, waarna Bourdais de zege in leek te koppen. Louis Deletraz had echter andere plannen en knalde in de slotminuten na wat duw-en-trekwerk langs de Fransman. Het bleef daarna tot het einde van de race spannend, maar Deletraz hield de Cadillac achter zich. De #7 Porsche werd derde en haalde zo het laatste plekje op het podium binnen.

LMP2 ook tot einde spannend

Bij de LMP2's was de strijd net zo spannend. Lange tijd leken de beide auto's van United Autosports USA kanshebber te zijn, maar beide bolides verloren in de slotfase veel terrein. De #18 Era Motorsport kon daarvan volop profiteren en won de race. De #11 TDS Racing zorgde in de slotfase nog voor veel spanning, maar uiteindelijk was het gat meer dan een seconde.

Vier seconden achter de snelste twee haalde Dan Goldburg voor United nog een prijs binnen, al moet de derde plaats zuur voelen. Het drama voor de andere auto van het team was nog groter, zij finishten op een ronde achterstand van de winnaar als tiende.

Dontje wint weer in GTD

In de GTD-klasse was er wel genoeg Nederlands succes te vieren. De #57 Winward Mercedes met Indy Dontje in het team was de hele race razendsnel en had lange tijd een grote voorsprong op de rest. Na de laatste caution in de race werd het nog spannend, maar met acht tienden voorsprong op de #47 Ferrari werd de zege binnengesleept. Daarmee is het twee uit twee voor Dontje, die eerder ook al de 24 uur van Daytona won.

Bij de GTD Pro won Lexus voor het eerst dit seizoen een race. Vooral door een snelle Ben Barnicoat wist het merk toe te slaan, al was ook hier de strijd ongemeen spannend. In de slotfase van de race kwam Davide Rigon in de #62 Ferrari heel dichtbij en op de streep was bijna een fotofinish nodig om de winnaar te bepalen. Op net iets meer dan een tiende won Lexus. De Corvette met Nicky Catsburg speelde een bijrol. Na een probleem kwamen zij niet verder dan een elfde stek, op negen ronden van de winnaars.