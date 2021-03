Ongelukkige botsing kost Van der Zande kans op zege in Sebring

Na een prima kwalificatie mochten Van der Zande, Dixon en Magnussen vanaf de derde positie vertrekken in de 12 uur van Sebring, de tweede ronde van het IMSA-kampioenschap van 2021. In de eerste drie uur van de race wisten de rijders van de Chip Ganassi Racing Cadillac de leiding te grijpen en tot diep in de slotfase zouden ze voorin mee blijven doen om de overwinning. Bij aanvang van de laatste anderhalf uur van de race lag Dixon nog aan de leiding voor Ganassi, maar een ongelukkig incident zou daar een einde aan maken.

Mazda haalde de wagen met startnummer 55, bestuurd door Oliver Jarvis, Harry Tincknell en Jonathan Bomarito, met nog 72 minuten te gaan als eerste naar binnen. Ganassi wilde daarop antwoorden, maar de call kwam laat voor Dixon. Bovendien had hij net een GTLM-bolide van BMW gepasseerd. De zesvoudig IndyCar-kampioen stuurde zijn auto nog naar de pits, maar werd rechtsvoor geraakt door de BMW. De stuurinrichting en de neus van de Cadillac moesten gerepareerd worden, waardoor Ganassi drie ronden verloor en Van der Zande, Dixon en Magnussen ineens kansloos waren voor de zege. Uiteindelijk werd het team op twee ronden achterstand zesde.

De leiding kwam daardoor verrassend in handen van JDC Miller Motorsports. Dat team had juist vrijwel de gehele race tegen een ronde achterstand aangekeken, maar wist zich daar in de laatste drie uur van de race van te ontdoen. Vervolgens stond er nog iets meer dan een uur op de klok, waarin Bourdais een gat wist op te bouwen om dat door een neutralisatie weer verloren te zien gaan. Desondanks hield de Fransman zijn hoofd koel na de herstart, waardoor hij, Duval en Vautier de zege voor zich opeisten. Op anderhalve seconde eindigden Jarvis, Tincknell en Bomarito, de winnaars van vorig jaar, op de tweede positie namens Mazda. In de laatste ronden wisten zij Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi en Simon Pagenaud in de Action Express Cadillac nipt voor te blijven.

Ook botsing voor Catsburg, Bleekemolen op podium

Ook in de GTLM-klasse zorgde een botsing ervoor dat er een Nederlander van het podium werd geworpen. Antonio Garcia, Jordan Taylor en Nick Catsburg lagen aan de leiding in de sterkste GT-klasse en werden achtervolgd door de BMW met startnummer 25, bestuurd door Connor de Phillippi, Philipp Eng en Bruno Spengler. De Phillippi wilde in de slotfase voorbij aan Garcia, maar raakte de Corvette daarbij. Het leidde tot een drive-through voor de BMW, terwijl de Corvette door de schade werd teruggeworpen naar de vierde positie in de GTLM. De winst in de klasse ging door de botsing naar Cooper MacNeil, Mathieu Jaminet en Matt Campbell in de #79 Porsche.

In de LMP3 was er daarentegen wel een klein Nederlands succesje. Vier auto’s streden lange tijd om de overwinning, totdat Forty7 Motorsports tegen het einde van de race korte tijd stil kwam te staan. Daardoor bleven de twee auto’s van Riley Motorsports en de wagen van CORE autosport over. Laatstgenoemde wist uiteindelijk verrassend de overwinning binnen te slepen met Colin Braun, George Kurtz en John Bennett. Vlak daarachter legde de #91 Riley Motorsports Ligier van Jeroen Bleekemolen, Jim Cox en Dylan Murry beslag op de tweede positie, voor hun teamgenoten in de auto met startnummer 74.

Uitslag 12 uur van Sebring 2021