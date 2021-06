Buurman rijdt 24 uur van Spa in iconische AMG-kleuren

De samenwerking tussen Mercedes en AMG heeft door de jaren heen al talloze successen opgeleverd in onder meer de Formule 1, de endurance-racerij en de DTM. In 1971 bundelden beide partijen voor het eerst de krachten toen AMG voor de 24 uur van Spa-Francorchamps voor het eerst een raceauto bouwde. De verwachtingen van de 300 SEL AMG 6.8 waren niet al te hoog, dus de verbazing was dan ook groot toen Hans Heyer en Clemens Schickentanz op het Ardennencircuit na 24 uur de overwinning pakten in hun klasse en zelfs tweede overall werden. De knalrode AMG – beter bekend als Rote Sau – kreeg al snel een iconische status en de succesvolle samenwerking tussen Mercedes en AMG was geboren.

HubAuto viert 50-jarig jubileum

Het 50-jarig jubileum van de allereerste raceauto van AMG wordt gevierd door HubAuto Racing, dat dit jaar met een Mercedes-AMG GT3 in dezelfde livery als de 300 SEL AMG 6.8 zal deelnemen aan de 24 uur van Spa. De auto – die speciaal voor de gelegenheid startnummer 50 heeft gekregen - wordt bestuurd door Yelmer Buurman, die op het Belgische circuit gezelschap krijgt van Maxi Buhk en Maxi Götz.

“We proberen het resultaat uit 1971 te evenaren. Een podiumfinish zou een indrukwekkende prestatie zijn voor HubAuto Racing en een fantastische manier zijn om verder te bouwen op de AMG-historie”, aldus Morris Chen, teameigenaar van HubAuto. De renstal zal dit jaar voor het eerst met een Mercedes deelnemen aan de Ardennenklassieker, nadat het vorig jaar nog met een Ferrari op de startgrid stond.

“We hebben met alle drie de coureurs gesproken en ze zijn net zo vastberaden om vijftig jaar na dato ook onderdeel te worden van ‘The Legend of Spa’. De Mercedes AMG GT3 is nog relatief nieuw voor dit team, maar sinds de Aziatische Le Mans Series in februari hebben we flink wat tijd gehad om de auto beter te leren kennen”, vervolgt Chen. “We kregen de AMG slechts één week voor de eerste race in Dubai en streden daar meteen voorin mee. We verwachten net zo competitief te zijn in de TotalEnergies 24 Hours of Spa.”

De 24 uur van Spa wordt dit jaar verreden op 31 juli en 1 augustus.

De originele Mercedes 300 SEL AMG 6.8

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG 'Red Pig' Foto: Motor1