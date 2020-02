VIDEO: Vooruitblik 12 uur van Bathurst

Motorsport.com-reporter Andrew van Leeuwen blikt met Porsche-rijder Matt Campbell, Bentley-man Oliver Jarvis en Jake Dennis (Aston Martin) vooruit naar de befaamde 12 uur van Bathurst. Dit weekend gaan 's werelds beste GT-rijders en -teams aan de slag op de beruchte Mount Panorama in een van de meest veeleisende afstandsraces.

In totaal staan er vijf Nederlanders en vijf Belgen aan de start. Vier Nederlanders rijden in de GT3-klasse, te weten Renger van der Zande in een Honda, Nicky Catsburg in een BMW, Yelmer Buurman in een Mercedes en Olivier Hart in een Aston Martin. Laatstgenoemde rijdt in de Silver-categorie, de rest in de Pro-klasse. Daarnaast staat Danny van Dongen aan de start in een BMW M4 GT4.

Er komen ook vijf Belgen aan de start in topwagens. Laurens Vanthoor aast met Porsche op revanche na zijn tweede plaats in de 24 uur van Daytona. Ook zijn jongere broer Dries doet de dubbel met een Audi R8 LMS, hetzelfde type wagen waarmee hij in Daytona een derde plek pakte in GTD. Vanthoor deelt de Audi met Fred Vervisch. Maxime Soulet is zoals steeds op de afspraak met de M-Sport Bentley Continental. Aston Martin-rijder Maxime Martin klimt in een Vantage GT3 van het Britse Garage 59.

De 12 uur van Bathurst is live en gratis te volgen op Motorsport.tv. De race start aanstaande zaterdag om 19.45 uur onze tijd.