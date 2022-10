Vader en zoon Magnussen herenigd in Intercontinental GT Challenge

Kevin Magnussen en vader Jan Magnussen delen in Abu Dhabi een Ferrari 488 GT3 Evo bij het team van MDK Motorsports. Het raceweekend vindt plaats in het weekend van 9 tot en met 11 december, slechts drie weken na de laatste Formule 1 Grand Prix aldaar. In de slotrace van het Intercontinental GT Challenge wordt het duo vergezeld door teameigenaar Mark Kvamme, die onlangs de Porsche Carrera Cup North America AM-titel won en eerder in de 24 uur van Le Mans actief was met JMW Motorsport Ferrari. De 30-jarige Magnussen neemt voor het eerst deel aan een dergelijke race sinds de openingsrace van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In die wedstrijd reed hij in de #02 Cadillac DPi V.R. van Chip Ganassi.

Een toevallige ontmoeting met Kvamme in Miami leidde volgens Magnussen tot gesprekken die resulteerden in een team voor de tiende editie van de Gulf 12 Hours. "In het weekend van de Grand Prix van Miami kwam ik Mark tegen en ontstond het idee om samen in Abu Dhabi te racen. We belden mijn vader en het team was geregeld", zegt de Haas-coureur. "MDK Motorsports wordt gedreven door gepassioneerde en professionele racers. Ik werk graag met deze gasten samen. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we kunnen bereiken. Natuurlijk ben ik ontzettend dankbaar dat ik nog een kans krijg om samen met mijn vader te rijden. Hopelijk kunnen we de race winnen."

Tweevoudig IMSA-kampioen Jan Magnussen, die met Corvette op het Circuit de la Sarthe vier klasse-overwinningen behaalde, voegt daaraan toe: "Ik kan me geen betere manier voorstellen om het jaar mee af te sluiten! Grote dank aan MDK Motorsports voor het opzetten van dit programma en om Kevin en mij weer in dezelfde auto te zetten. Ik kreeg in 2020 tijdens Le Mans de kans om met een Ferrari 488 te rijden. Het is een solide racewagen. Combineer een ervaren team met drie coureurs die echt willen racen en laten we kijken wat we kunnen doen. Ik weet zeker dat het leuk wordt!"

De familie Magnussen had de wens om samen een keer deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Die droom ging in 2021 in vervulling, toen ze met High Class Racing in een Oreca 07 in de LMP2-klasse reden. Door malheur finishten ze als zeventiende in die klasse, enkele ronden achter racewinnaar WRT Oreca. Zoon Magnussen zou dit jaar met Peugeot racen in het FIA World Endurance Championship. Begin dit jaar trok hij zich terug bij het Franse merk nadat hem een Formule 1-terugkeer werd aangeboden bij Haas.