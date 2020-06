Uniek: 24 uur van Spa gaat 25 uur lang duren

De Belgische langeafstandsrace had eigenlijk in het laatste weekend van juli moeten plaatsvinden maar vanwege COVID-19 werd de ronde in zowel de GT World Challenge Europe als de Intercontinental GT Challenge verplaatst naar oktober, en wel naar het weekend waarin in Europa de wintertijd ingaat. Normaal gesproken zou een 24 uursrace die zaterdag om 15:30 uur begint door het terugzetten van de klok in de nacht van zaterdag op zondag om 14:30 uur moeten eindigen. Maar de organisatie van het kampioenschap leek het wel een geinig idee om de gebruikelijke eindtijd van 15:30 uur aan te houden, met als gevolg dat de wedstrijd dus een uur langer duurt.

“Toen we een nieuwe datum kregen, wees iemand ons erop dat de klok dat weekend wordt verzet. Ik dacht vervolgens: waarom zouden we dan niet een uur extra racen?”, laat Stephane Ratel, de man achter het kampioenschap dat eerder bekend stond als de Blancpain GT Series, weten aan Motorsport.com. “In deze moeilijke tijden is het goed om de dingen net iets anders te doen en het zou goede promotie kunnen zijn voor het evenement, als er - laten we het hopen - fans bij mogen zijn. Over dertig jaar weten de mensen nog steeds dat de race in Spa dit jaar een uur lang duurde.”

Volgens Ratel is het nog te vroeg om uitspraken te doen over of er fans aanwezig kunnen zijn bij de race op Spa-Francorchamps. Wel laat hij weten dat de wedstrijd sowieso doorgaat, dus ook als dat betekent dat de race zonder publiek verreden moet worden. Ratel zegt dat zijn organisatie ‘een verantwoordelijkheid heeft naar de deelnemers om de race in Spa te laten plaatsvinden’. Ratel verwacht verder dat startgrid ongeveer even groot zal zijn als anders, wanneer het seizoen in juli van start gaat. “De teams hebben ons laten weten dat ze nog steeds de intentie hebben om te komen, maar als deals omvallen, gebeurt dat meestal op het laatste moment”, houdt hij wel een slag om de arm. “We zullen er in de dagen voor Imola achterkomen of iedereen komt.”

Het seizoen in de GT World Challenge Europe begint op 25 en 26 juli op het circuit van Imola, waarna er op Misano, de Nürburgring en Magny-Cours wordt geracet, alvorens het kampioenschap voor het laatste weekend van september op Circuit Zandvoort neerstrijkt. Vervolgens is er nog een race in Barcelona, waarna de 24 uur van Spa - het evenement blijft ondanks het extra uur zo heten - de volgende race op het programma is. Het acht ronden tellende kampioenschap wordt in het weekend van 14 en 15 november afgesloten op het Zuid-Franse Paul Ricard.

Met medewerking van Gary Watkins