Thierry Vermeulen boekt overwinning in 9 uur van Kyalami

De overall zege was voor de ASP Mercedes-AMG GT3 die bestuurd werd door Raffaele Marciello, Jules Gounon en Timur Boguslavskiy. Zij versloegen de #51 Ferrari 488 GT3 van Come Ledogar, Alessandro Pier Guidi en Miguel Molina met vijftien seconden. De tweede plaats was voor Ledogar en Pier Guidi wel genoeg om tot kampioen te worden gekroond in de Intercontinental GT Challenge, waarvan de 9 uur van Kyalami de afsluitende race was na de 24 uur van Spa en de 8 uur van Indianapolis, die beiden in 2021 al werden verreden. Audi ging er met de constructeurstitel vandoor. Het merk uit Ingolstadt begon met een ruime voorsprong aan de laatste race en kon de titel niet meer ontgaan nadat de #71 Ferrari 488 GT3 na 3,5 uur was uitgevallen.

Thierry Vermeulen reed zijn eerste GT3-race in Zuid-Afrika en was de enige Nederlandse deelnemer. Samen met Michael Markussen en Mark Patterson kwam hij in actie met een Audi R8 LMS GT3 van het Deense High Class Racing. Het trio kwam op elf ronden van de winnende Mercedes als zesde binnen en zegevierde daarmee in de PRO-AM. Hun enige concurrent, de Mercedes-AMG GT3 van het Amerikaanse SunEnergy 1 Racing, kwam daarachter als zevende aan de finish, op zeven ronden achterstand van Vermeulen en co.

Op Instagram laat Vermeulen weten: “Wat een avontuur zijn de afgelopen paar dagen geweest. Ik wil iedereen die eraan bijgedragen heeft om dit mogelijk te maken enorm bedanken, en dan met name High Class racing en WRT. Ik ben een beetje teleurgesteld over mijn laatste stint, maar ik heb veel geleerd van deze ervaring en kan niet wachten om erachter te komen wat de toekomst brengt!”

Het weekend op Kyalami werd geteisterd door regen en harde wind. De kwalificatie en superpole vielen hierdoor letterlijk in het water. In totaal namen er dertien auto’s deel aan het evenement: acht wagens uit de Intercontinental GT Challenge, vier lokale GT3’s en één GT4. De wedstrijd in Kyalami zou eigenlijk in december plaatsvinden, maar moest vanwege corona worden verplaatst.

Video: Hoogtepunten 9 uur van Kyalami