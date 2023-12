Valentino Rossi vormde voor de finale van de Intercontinental GT Challenge in Abu Dhabi een team met Nick Yelloly en Dries Vanthoor. Met nog vier uur te gaan reed de combinatie aan kop, totdat een probleem met de pedalen opspeelde. Die bleven namelijk op hun maximale stand staan. Dat resulteerde in een trage pitstop. Bovendien moesten de coureurs in het laatste deel van de wedstrijd hun rijstijl aanpassen om zonder problemen aan de finish te komen.

Het BMW-drietal eindigde uiteindelijk op twaalf seconden van de winnaar als tweede. De vertraging tijdens de bewuste pitstop was zo’n vijftien seconden, en maakte dus een groot verschil. “Het was uiteindelijk een geweldig weekend voor ons. Het doel was om het podium te halen. We waren zeer sterk, heel erg snel. We hadden bijna een perfecte race”, blikt Rossi terug. “We hadden kunnen winnen. We zijn dus ietwat teleurgesteld, want we roken de overwinning. Er was echter een probleem met de pedalen, waardoor we tijdens de pitstop cruciale seconden verloren. Het is enorm zonde, want we misten de winst op twaalf seconden. Het had een geweldig duel tot de laatste ronde kunnen zijn. Maar goed, de auto was geweldig, het teamwork was zoals altijd top en ik heb genoten van de race met Nick en Dries. Het is mooi om het seizoen af te sluiten met een podiumplaats. Dit is het zesde podium van het seizoen. Ik ben blij met dit jaar en met de progressie.”

De winst ging naar de GruppeM Mercedes van Maro Engel, Luca Stolz en Mikael Grenier. Jules Gounon eindigde als derde en dat was voldoende voor de titel.