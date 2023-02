Maro Engel en Broc Feeney, in de #888 Triple Eight Race Engineering, maakten er in het laatste kwalificatiedeel een fraai gevecht van om de pole-position. Feeney zette de eerste serieuze rondetijd neer, door met de Mercedes-AMG GT3 Evo rond te gaan in 2.01.671. Engel ging met een 2.01.253 een stukje harder, maar Feeney antwoordde meteen met een 2.01.194.

Daarop sloeg Engel terug met een 2.01.089, waarna Feeney zich opnieuw verbeterde. Hij kwam echter één honderdste van een seconde tekort op de tijd van Engel, waarna hij geen poging meer deed. Engel bleef daarentegen wel buiten en dook zelfs onder de grens van de 2.01 minuut: met een indrukwekkende 2.00.881 eiste de Duitser de pole-position voor zich op. Dat is een baanrecrd voor een GT3-wagen op Mount Panorama.

Matt Campbell was derde met de #912 Manthey EMA Porsche, gevolgd door Jules Gounon in de #75 SunEnergy1 Racing Mercedes. Dries Vanthoor was met de #32 WRT BMW goed voor P5. In de #46 WRT BMW, met onder meer MotoGP-legende Valentino Rossi achter het stuur, eindigde Maxime Martin op P8. Nicky Catsburg, Philip Ellis en Daniel Juncadella starten met de #77 Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing vanaf P10, nadat laatstgenoemde een 2.03.0311 klokte in de Super Pole. Aan deze Super Pole namen de tien snelste wagens uit Q2 deel.

De 12 uur van Bathurst begint zaterdag om 19.45 uur Nederlandse tijd en is live te volgen op deze website.