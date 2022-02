LIVE: De IGTC 9 uur van Kyalami met Thierry Vermeulen

Zoals zo veel raceklassen kreeg ook de Intercontinental GT Challenge te maken met de coronapandemie. De slotrace van het seizoen 2021 stond oorspronkelijk begin december gepland, maar moest vanwege de inreisbeperkingen worden uitgesteld. Dit weekend wordt de wedstrijd alsnog verreden, zij het met een zeer beperkt startveld.

Onder de deelnemers valt een naam op voor de Nederlandse racefan: Thierry Vermeulen. De zoon van Raymond, de manager van Max en Jos Verstappen, maakt in Kyalami zijn officiele racedebuut in de GT3’s. Hij rijdt voor High Class Racing in de #33 Audi R8 LMS GT3 in de Pro-Am klasse. Vermeulen vormt een team met Mark Patterson en Michael Markussen. De kans dat het drietal in de Pro-Am klasse het podium haalt is aanzienlijk, aangezien er slechts een andere deelnemer is.

Motorsport.tv zendt de gehele race live uit.