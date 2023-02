In totaal schreven 26 teams zich in voor de 12 uur van Bathurst. De race telt ook mee als eerste ronde van de Intercontinental GT Challenge, het enduro-kampioenschap van GT3-organisator SRO. Het betekent dat de meeste grote merken in deze discipline aanwezig zijn: Mercedes is met in totaal tien auto’s aanwezig, Audi start met zeven wagens. Het Belgische WRT-team runt sinds dit jaar BMW’s en staat met beide auto’s aan het vertrek.

In de #46 zit oud-wereldkampioen MotoGP Valentino Rossi achter het stuur met de ervaren coureurs Augusto Farfus en Maxime Martin als teamgenoten. De Nederlandse inbreng is mager dit jaar, maar Nicky Catsburg hoort wel degelijk bij de kanshebbers. Hij deelt de Craft-Bamboo Mercedes AMG GT3 met Daniel Juncadella en Philip Ellis. Die laatste werd pas deze week vastgelegd nadat Lucas Auer zijn rug brak in aanloop naar de 24 uur van Daytona.

Zij nemen het op tegen toprijders uit het Australische Supercars-kampioenschap met onder meer zevenvoudig kampioen Jamie Whincup, maar ook Shane van Gisbergen en Craig Lowndes.

De 12 uur van Bathurst gaat zaterdagavond om 19.45 uur Nederlandse tijd van start en de geplande finish staat voor zondagmorgen om 7.45 uur. Je kunt de volledige race middels de livestream hieronder bekijken.