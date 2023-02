Lawson geniet van F1-demo op Bathurst: “Echt te gek”

In het bijprogramma van de kwalificatie voor de 12 uur van Bathurst verzorgde Liam Lawson achter het stuur van de Red Bull RB7 uit 2011, aangedreven door een V8-motor, een Formule 1-demonstratie op het legendarische Mount Panorama. In aanloop naar de demo werd rekening gehouden met een nieuw ronderecord, maar zover kwam het niet. Lawson kwam niet onder de 2.00 minuut, terwijl de toptijd van Jenson Button een 1.48.8 is. De enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen klokte die tijd in 2011 met een McLaren.

Desondanks heeft Lawson genoten van zijn optreden op Bathurst. “Dit is waarschijnlijk het gaafste dat ik ooit heb gedaan in mijn leven”, reageert de 20-jarige Nieuw-Zeelander. “Het was echt heel gaaf. Om de baan te leren kennen had ik ‘s ochtends al een ronde gereden in de safety car. Hier met een Formule 1-wagen rijden is echt te gek. In mijn eerste ronde was ik eerlijk gezegd heel nerveus, maar daarna voelde het echt goed.”

“Dit is het meest speciale dat ik ooit heb gedaan”, aldus Lawson. Het overtreft de vrije trainingen die hij vorig jaar mocht rijden voor AlphaTauri en Red Bull. “Een officiële F1-sessie afwerken, de vrije trainingen van vorig jaar, is mijn grootste prestatie tot dusver. Maar iets als dit, met een wagen waar ik naar keek toen ik opgroeide, is specialer. Puur genot. Het was gaaf.”