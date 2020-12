Catsburg na titel IGTC in Kyalami: 'Vier keer van de baan gegaan'

Door het coronavirus was de afsluitende 9 uur van Kyalami geen sterk bezette editie. Slechts twaalf GT-wagens kwamen in Zuid-Afrika aan de start. Maar kwaliteit ging boven kwantiteit, want dankzij fabriekssteun stonden er sterke inschrijvingen aan de start van Porsche, BMW, Bentley, Audi en Honda.

De Walkenhorst BMW M6 GT3 van Nicky Catsburg, Augusto Farfus en Sheldon Van der Linde trok aan het langste eind na een uitputtingsslag, waarbij de regen in de slotfase de spelbreker was. Zelfs onder gele vlag bleek de baan van Kyalami spekglad, zo reageerde winnaar Catsburg. "Ik ben zeker vier keer van de baan gegaan", vertelde Catsburg aan Motorsport.com. "Het was bijna onmogelijk om je de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur aan te houden omdat de zichtbaarheid zo slecht was en er zoveel plassen stonden. "Ik ging door het gras, door het grind, en raakte bijna een marshalpost. Op een bepaald moment stuurde ik 50 meter te vroeg in omdat ik niet kon zien waar ik reed!"

Toch speelden die omstandigheden wel in het voordeel van de Amersfoorter, want zo kon hij leider Frederic Vervisch in de WRT Audi bijhalen. We waren aan het racen onder full course yellow omdat we geen 80 per uur konden aanhouden. Op een bepaald moment vroeg het team me om het rustig aan te doen omdat ik tien seconden sneller was dan de rest."

Na een laatste pitstop voor Vervisch, ingegeven om de maximale stintlengte niet te overschrijden, kwam Catsburg nipt voor de Belg de baan op. Catsburg kon zonder extra pitstop de race afmaken, omdat hij door de lange neutralisatie ook minder benzine verbruikte. "Dat was een perfecte call van het team. Dat hebben ze de hele dag gedaan, want we hadden niet de snelheid om in het droge te winnen. We hadden iets geks nodig en dat kregen we ook. De omstandigheden waren zo slecht dat ik eraan dacht om gewoon binnen te komen en uit te stappen. Ik vond dat de wedstrijdleiding daar niet de juiste keuze maakte, maar misschien was dat omdat er geen ongevallen waren."

Renger van der Zande, Bertrand Baguette en Mario Farnbacher lagen het grootste deel van de race aan de leiding in de Honda NSX GT3. Zij kwamen met nog een dik uur te gaan wel binnen voor een volledige pitstop, tankbeurt en rijderwissel en strandden uiteindelijk pas op de vierde plaats, na Walkenhorst BMW, de WRT Audi - die Vervisch deelde met Mirko Bortolotti en Charles Weerts - en de GPX Racing Porsche 911 van Patrick Pilet, Matt Campbell en Mathieu Jaminet.

