75 Mercedes wint 12 uur van Bathurst na spectaculaire slotfase

Jules Gounon en Maro Engel behoorden vorige week nog tot het winnende team in de GTD Pro-klasse in de 24 uur van Daytona, maar reden dit weekend in de 12 uur van Bathurst juist tegen elkaar. Letterlijk, zelfs.

Engel en zijn teamgenoten in de #999 GruppeM Mercedes, Raffaele Marciello en Mikael Grenier, begonnen het laatste deel van de legendarische langeafstandsrace op Mount Panorama met een comfortabele voorsprong. Het falen van een datalogger, nota bene geleverd door de organisatie, noopte de wagen echter tot het maken van een langere laatste pitstop. Dat gaf Gounon in de #75 SunEnergy1 de kans om de leiding over te nemen.

Het lukte Engel het gat naar Gounon te dichten, waarna een prachtig duel ontstond. Engel had een beter tempo dan de Fransman, maar laatstgenoemde toonde zich geen gemakkelijke prooi en verdedigde sterk. Met nog vijftig minuten op de klok botsten beide coureurs bijna in The Chase. Dat gebeurde een ronde later in dezelfde bocht alsnog. Engel probeerde het binnendoor bij Gounon, maar zijn poging was te optimistisch.

Beide Mercedes-coureurs maakten contact, waarbij Gounon spinde. Engel kon zijn weg zonder problemen vervolgen en had ineens een voorsprong van zeven seconden op Gounon. De Duitser werd echter als veroorzaker van de botsing aangewezen en moest dat bekopen met een drive through-penalty. Daardoor kwam de koppositie toch weer in handen van Gounon.

Daarmee was de buit echter nog niet binnen voor de #75 SunEnergy1, want Matt Campbell begon in te lopen met de #912 Manthey EMA Porsche. Daarnaast herpakte Engel zich na zijn straf en meldde hij zich opnieuw in het duel vooraan. Maar Gounon hield stand en stuurde de #75 SunEnergy1, die hij deelde met Kenny Habul en Luca Stolz, naar titelprolongatie.

Campbell, Mathieu Jaminet en Thomas Preining werden op negen tienden achterstand van de winnaar tweede met de #912 Manthey EMA Porsche. Daar een halve seconde achter pakte Engel de derde plek met Marciello en Mikael Grenier in de #999 GruppeM Mercedes. Gounon en Engel gingen uitstekend om met de rivaliteit op de baan: na de finish gaven ze elkaar een knuffel.

Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor en Charles Weerts werden vierde in de #32 WRT BMW. De zusterwagen, de #46 WRT BMW van Augusto Farfus, Maxime Martin én Valentino Rossi, eindigde als zesde. De wagen moest met nog 2 uur en 35 minuten te gaan eerder dan gepland een pitstop maken, omdat een stukje koolstofvezel een achterlicht blokkeerde. Dat deed de podiumkansen van MotoGP-legende Rossi en zijn teamgenoten geen goed. Nicky Catsburg werd met Daniel Juncadella en Philip Ellis achtste in de #77 Craft-Bamboo Racing Mercedes, na als tiende te zijn gestart.