CEO McLaren achter het stuur tijdens GT4-races Zandvoort

De #230 bolide is een extra (derde) auto die wordt ingezet door het United Autosports-team waarvan Zak Brown eigenaar is. Hij deelt de wagen met Richard Dean, in het dagelijks leven mede-eigenaar van United Autosports.

Het zal voor het eerst sinds 2013 zijn dat Brown weer eens met een moderne racewagen meedoet aan een officiële wedstrijd. Destijds kwam hij met een McLaren MP4-12C in actie tijdens enkele races in het Britse GT-kampioenschap. Sindsdien hield de 49-jarige Amerikaan zich vooral bezig met het racen in zijn collectie historische sportwagens, maar in zijn jonge jaren was Brown een geducht coureur. Hij nam in de jaren negentig deel aan het Britse en Duitse Formule 3-kampioenschap en kwam ook uit in de Amerikaanse Indy Lights, de opstapklasse naar de IndyCar Series.

Nadat hij zich begin deze eeuw had toegelegd op zijn zakelijke carrière (als eigenaar van een sportmarketingbureau) ging Brown nog slechts sporadisch het circuit op in onder andere de Europese GT3 en de Blancpain Series. Als oprichter van United Autosports en CEO van McLaren krijgt hij nu de kans om weer eens achter het stuur te kruipen. “Ik heb er zo’n zin in om op Zandvoort weer achter het stuur van een raceauto te zitten”, zegt een enthousiaste Brown. “Ik heb nu een paar keer met het team getest in onze McLaren en ik ben klaar om naar Zandvoort te gaan en te zien wat we kunnen doen. Het zal leuk zijn om terug te keren naar het hedendaagse racen, nadat ik me de afgelopen jaren heb geconcentreerd op mijn historische races.”