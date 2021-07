McLaren CEO Brown maakt op Spa alsnog opwachting in GT4 Series

Brown en Dean zouden eigenlijk vorige maand al met een McLaren gaan racen op het circuit van Zandvoort, maar na het overlijden van McLaren-aandeelhouder Mansour Ojjeh zag Brown af van deelname. Volgend weekend zullen ze alsnog een McLaren 720S GT4 delen, wanneer ze in het voorprogramma van de 24 uur van Spa deel gaan nemen aan de Belgische ronde van de GT4 European Series.

Brown en Dean – in 2006 nog winnaar van de LMGT2-klasse van de 24 uur van Le Mans – deelden in 2011 ook al een auto op het iconische circuit in de Ardennen. Toen namen zij samen met Johnny Herbert en Stefan Johansson in een Audi R8 LMS deel aan de 24 uur van Spa, met een dertiende plek als resultaat. Tien jaar later zullen Brown en Dean de 24-uursrace laten schieten, maar zullen ze in het voorprogramma op vrijdag en zaterdag twee races van 60 minuten voor hun rekening nemen in de GT4 European Series.

“Ik ben echt blij dat Richard en ik alsnog de kans krijgen om in de GT4 European Series te racen met de McLaren 750S, vooral op het circuit van Spa-Francorchamps”, vertelt Brown. “Het circuit is waanzinnig en als teameigenaren hebben we daar al geweldige successen beleefd, dus hopelijk kunnen we er als coureurs dezelfde resultaten boeken.”

Brown en Dean zullen in een derde McLaren van United Autosports uitkomen in de AM Cup-klasse.