GT4WS: Elite McLaren verslaat sprintwinnaar Forsetti

Race 1

Mikey Porter en Joel Mesch maakten er op een warme zaterdagmiddag een spannende strijd van. De Forsetti Aston Martin en de Schnitzelalm Racing Mercedes AMG waren gedurende de dertig minuten durende race aan elkaar gewaagd, nooit meer dan een seconde van elkaar verwijderd. Maar Porter hield het hoofd koel en bezorgde Forsetti de vijfde overwinning van de GT4WS-campagne, met een voorsprong van minder dan een halve seconde.

"Het is altijd goed om te winnen, mijn eerste individuele overwinning voor het team," zei een opgetogen Porter. "Het is niet makkelijk om iemand een half uur lang op je bumper te hebben. Hij bleef me goed bij en zette me enorm onder druk. Ik keek de hele tijd in mijn spiegels."

"Als ik een paar ronden meer had gehad, was ik misschien wat dichterbij geweest, maar hij was waanzinnig snel," zei Mesch met een grote glimlach. "Ik kon niets meer doen in dat half uur. De afstand tussen ons was de hele tijd hetzelfde. Petje af voor hem.”

Mesch verschalkte in de openingsronde de op de eerste rij gestarte Tom Lebbon, maar de Elite Motorsport McLaren-coureur was tevreden met een podiumplaats, voor de tweede Forsetti Aston van Matt George. Achter het leidende kwartet vond nog een episch gevecht plaats om de eer in de Pro/Am-klasse. De Britse veteraan Nigel Greensall pakte bij zijn debuut in het kampioenschap de overwinning en vijfde werd in het algemeen klassement. Greensall verloor in zijn Toyota Supra in de beginfase een plek aan Markus Eichele's BMW M4, maar hij vocht zich terug naar voren en verdedigde vervolgens sterk ten opzichte van Linus Hahne's BMW en de Mercedes van Charles Dawson. Een stortvloed aan waarschuwingen en straffen zorgde voor nog meer onzekerheid, maar Greensall - eenmalig uitkomend voor het Barton Racing Team in GT4WS - gebruikte al zijn ervaring om de Supra net voor Hahne thuis te brengen.

Race 2

Jamie Day voegde er zondagochtend nog een overwinning aan toe voor Forsetti, wederom na weer een spannend duel met de Schnitzelalm Mercedes, dit keer bestuurd door Marcel Marchewicz. Day zette de pole-position om in een nipte voorsprong, reed daarna even weg, maar Marchewicz verkleinde het gat weer in een spannende dertig minuten durende sprint.

In de laatste ronde zette Marchewicz alles op alles om Day te passeren, waarbij de felgroene Mercedes meer dan eens naast de Aston kwam. Day dwong zijn rivaal buiten de baan in een actie die op het randje was en maakte een klein foutje in de laatste bocht, maar hield net stand om de overwinning op te eisen met anderhalve tiende voorsprong.

"Het was zwaar, veel druk van de Schnitzelalm-mannen en ze pushten me tot het einde," zei Day. "Het was een leuk gevecht. We moesten hard knokken, hij keek aan de binnenkant en aan de buitenkant. Maar ik bleef kalm en wist waar ik de auto op het perfecte moment moest positioneren. Ik maakte een klein foutje in de laatste bocht, dus het was een close run naar de streep. Het is het hele seizoen al spannend en het wordt alleen maar spannender.”

Bij de start werd race 1-winnaar Porter - dit keer in de #7 Forsetti Aston - in de verdrukking gebracht door de Elite McLaren van Zac Meakin, die onbestraft bleef voor het incident. De Artura eindigde net als in race 1 op het podium, waarbij een gefrustreerde Porter zich herstelde en bij de finishvlag was opgeklommen naar de vijfde plaats algemeen.

De Pro/Am-zege werd dit keer opgeëist door Philip Wiskirchen in zijn ME Motorsport BMW M4, maar pas na een vermakelijk gevecht met de CV Performance Mercedes van Emil Gjerdrum. Beiden kregen een straf van vijf seconden voor het overtreden van de track limits, een veelvoorkomende trend in Valencia. Wiskirchen bleef vierde ondanks vijf seconden extra tijd, maar Gjerdrum kreeg tien seconden straf en viel drie plaatsen terug, achter Porter en het SR Motorsport Porsche-koppel Enrico Forderer en Tim Neuser.

Nil Montserrat won de amateurklasse in zijn NM Racing Mercedes, na een geweldig duel met de BMW van Önder Erdem en de Mercedes van Tim Peeters.

Race 3

Het Elite McLaren-team maakte de nederlagen in de sprints goed met een overwinning in de uur durende endurancerace op zondagmiddag. De sleutel was een sterke start van Lebbon, die vanaf de rollende start deur aan deur ging met Porter in de #19 Forsetti Aston, wijd ging in bocht 1, maar in bocht 2 weer aan de leiding kwam.

Porter volgde Lebbon gedurende de eerste stint voordat hij het stuur overdroeg aan Day, terwijl Lebbon de Artura doorgaf aan Meakin, die de leiding behield en met 2,592 seconden won. "Ik wist dat we het moeilijk zouden krijgen bij de start, zoals het hele weekend al het geval was," zei Lebbon, "maar ik had een goede start en dacht 'ik heb maar één kans, maak er het beste van'. Ik wist dat het tempo er was, dus ik bouwde een gat op en hield dat vast, waarna Zac aan het eind standhield. Het winnen van de hoofdrace maakt de nederlagen in de sprints meer dan goed.”

Lebbon onthulde ook dat hij bang was om over te geven tijdens zijn stint. "We hebben geen airconditioning in de McLaren en dat maakt het best moeilijk, maar ik bleef pushen," zei hij. Meakin was dankbaar dat hij een schone cockpit had.

Achter de top-twee startte Matt George met de #7 Forsetti Aston en in de eerste ronden hield hij een gefrustreerde Mesch in de Schnitzelalm Mercedes achter zich. Mesch raakte de achterkant van de Aston - "een keer of tien," volgens George - en het contact leek tot zijn ondergang te leiden. Vlak voordat het pitstopvenster openging, ging de groene Mercedes plotseling rechtdoor onder het remmen en verloor vermogen met een vermoedelijk defecte dynamo.

Porter stapte over van de #19 en nam het stokje over van George in de #7 na het vlotte pitwerk van Forsetti en slaagde erin om zowel tweede als derde te finishen na een heroïsche dubbele stint. Maar George kreeg twee tijdstraffen voor het overschrijden van de track limits, waardoor de Vantage van het podium verdween. De ME Motorsport BMW M4 van Eichele en Wiskirchen pakte zo een derde plaats in het algemeen klassement, in combinatie met de overwinning in Pro/Am.