GT4 Winter Series staat met SRO-licentie voor debuutseizoen

Als onderdeel van de Gedlich Racing Winter Series wordt in het voorjaar van 2024 naast de gevestigde GT Winter Series een tweede raceserie voor GT-auto's gelanceerd, namelijk de GT4 Winter Series (GT4WS). Tot nu toe was de GT4-klasse geïntegreerd in de GT Winter Series en nu wordt de GT4 Winter Series losgetrokken. Projectmanager Robin Selbach hoopt dat de klasse de status van de deelnemers zal verhogen. "Ze staan dan met een overwinning bovenaan het podium in hun eigen GT4-kampioenschap", vertelt Selbach.

Naast deze springplank voor de young guns biedt de GT4 Winter Series ook podiumplaatsen en klassementen voor amateurcoureurs en een gemengd Pro-Am-klassement. Coureurs in de categorieën Gold, Silver en Bronze komen in aanmerking voor de GT4WS.

De GT4 Winter Series is een raceserie onder officiële licentie van de SRO Motorsports Group. De serie draagt hun officiële logo en racet volgens hun Balance of Performance (BoP). De GT4WS is vooral aantrekkelijk vanwege het prijzengeldpakket van in totaal 60.000 euro. De kampioen ontvangt 30.000 euro, de tweede overall 20.000 euro en de derde overall 10.000 euro. Net als bij de GT Winter Series bestaat het format van de GT4 Winter Series uit twee kwalificatiesessies, twee sprintraces (elk 30 minuten) en een endurancerace (60 minuten). In de endurancerace krijgen de teams de kans om vertrouwd te raken met de modus die wordt gebruikt in de internationaal befaamde GT4-serie en om hun rijdersduo's op elkaar af te stemmen. "Onze racers vinden het geweldig", zegt Markus Gedlich, CEO van Gedlich Racing. Met betrekking tot de sprintraces legt hij uit: "Je kunt kiezen of één coureur beide sprints rijdt of dat twee coureurs de twee races verdelen."

De volgende bekende teams zijn momenteel ingeschreven voor de GT4WS 2024

Schnitzelalm Racing - 4 auto's (2 Mercedes-AMG GT4, 2 Porsche 718 Cayman GT4 CS)

CV Performance - 2 auto's (Mercedes-AMG GT4)

Forsetti Motorsport - 1 auto (Aston Martin Vantage AMR GT4)

NM Racing - 1 auto (Mercedes-AMG GT4)

Pro Sport Racing - 1 auto (Aston Martin Vantage AMR GT4)

Sorg Motorsport - 1 auto (Porsche 718 Cayman GT4 RS)

Wimmerwerk Motorsport - 1 auto (Porsche Cayman GT4 RS)

De wedstrijdkalender van de GT4 Winterseries is dezelfde als die van de GT Winterseries. Voorafgaand aan elk race-evenement zijn er twee optionele testdagen op hetzelfde circuit. Dit geeft teams en coureurs de kans om veel baantijd te krijgen om zo de coureur en auto optimaal voor te bereiden.

Alle races van de GT Winter Series 2024 zijn via een livestream te volgen.

Racekalender van de GT4 Winter Series 2024: