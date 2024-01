GT4 Winter Series Portimao: Day bezorgt Forsetti dubbele winst

Race 1

Schnitzelalm sloeg als eerste toe, met Joel Mesch die een mooie overwinning pakte in de sprint van zaterdag.

Mesch moest zich naar voren werken vanaf de derde startpositie, achter Tom Lebbon (Elite Motorsport McLaren Artura) en Mikey Porter in de Forsetti-auto. Samen met Mathieu Martins (Racar Motorsport Aston Martin) leek het er even op dat dit kwartet tot aan de finish zou strijden om de winst.

Na drie ronden over het prachtige Portugese circuit had Mesch echter al een voorsprong opgebouwd die hij nooit meer kwijt zou raken. Terwijl de Mercedes over de kammen van de vele heuvels van het circuit verdween, verschoof de aandacht naar een worstelende Lebbon die zijn best deed om Martins en Porter achter zich te houden. De jonge Britse coureur kon er niet op vertrouwen dat zijn enthousiaste achtervolgers elkaar gedurende de hele race het leven zuur zouden blijven maken. Ondanks hardnekkig verdedigen bezweek hij in de zesde ronde voor Martins en in de achtste ronde voor Porter. Op dat moment werd zijn ellende nog verergerd door een drive-through penalty voor weaving nadat het veld zich had opgelijnd voor de rollende start.

Dat was het einde van de echte strijd tussen de drie leidende auto's. De safety car bleef weg en de voorsprong van Mesch bedroeg meer dan zes seconden. Martins naderde de leider met een paar tienden, maar Mesch bevestigde na afloop dat hij alles onder controle had.

Vierde werd Charles Dawson (CV Performance), die zijn mede-Mercedes AMG-coureur Max Huber (NM Racing Team) inhaalde en vervolgens van zich afhield. De Cayman Cup-klasse werd gewonnen door Thomas Rackl van SR Motorsport.

Foto: Gedlich Racing Race 1

Race 2

Jamie Day nam de Forsetti-auto over voor de sprint van zondagochtend en zorgde voor een overtuigende overwinning in de Aston.

Met eindelijk een hele dag droog weer achter de rug, leken de teams en coureurs hun draai gevonden te hebben. De race kreeg al vroeg vorm. Leo Pichler (Razoon Porsche) pakte meteen de tweede plaats en hield die vast, terwijl Marcel Marchewicz zich in de vierde ronde herstelde van een slechte start en de winnende Mercedes van zaterdag naar de derde plaats verwees. Ivan Ekelchik (Wimmer Werk Motorsport Porsche) werd vierde bij het vallen van de vlag, maar in werkelijkheid had hij Marchewicz over de hele race weinig last bezorgd.

Roberto Faria werd vijfde in de Racar Aston. Zac Meakin, nu in de McLaren, zat er vlak achter bij de finish, maar hij had zich de hele race meer zorgen gemaakt over de dreiging van Emil Gjerdrum in de CV Mercedes. Gjerdrum had in de dertiende ronde wel een goede kans, maar kon die niet benutten. De strijd om de achtste plaats tussen de twee 'Cayman Cup' Porsches van SR Motorsport van Emil Förderer en Rackl en de BMW M4's van Gianni van de Craats (FK Performance) en Richard Wolf (Razoon) leverde in de loop van de race heel wat actie op. Förderer versloeg zijn teamgenoot in een dragrace tot aan de finishvlag, voor Van de Craats en Wolf.

Foto: Gedlich Racing Slipstream naar de streep

Race 3

Nadat Schnitzelalm en Forsetti de twee sprintraces hadden verdeeld, begon de enduro als een duel tussen Engeland en Duitsland. Twee Duitsers deelden de Mercedes en namen het op tegen twee Engelse coureurs in de Aston Martin.

Terwijl de Elite-, Racar- en Wimmer Werk-auto's (respectievelijk gestart door Lebbon, Martins en Ekelchik) aan het vroege gekrakeel deelnamen, waren het inderdaad Day en Mesch die het veld aanvoerden nadat ze respectievelijk de leiding hadden overgenomen van Porter en Marchewicz. Er zat maar iets meer dan een seconde tussen het duo met nog een paar ronden te gaan, maar we zullen nooit weten hoe het duel zou zijn afgelopen. Dat kwam omdat Mesch een drive-through penalty kreeg voor een pitstop die niet aan de verplichte minimumtijd had voldaan.

Door de straf kon Day een comfortabele voorsprong opbouwen voor de algemene en Pro-klasse overwinning. Het zorgde er ook voor dat Pichler - sterk teruggekomen na de eerste stint van gentleman Andreas Höfler - de tweede plaats pakte. Pichler profiteerde van het uitvallen Martins' teamgenoot Roberto Faria in de 21ste van de 30 ronden. De McLaren van Elite had ook op het podium kunnen staan, maar door een radiostoring had Lebbon gepit na het sluiten van het pitwindow, wat leidde tot de tweede penalty van het weekend van de gele auto.

Mesch bracht de Schnitzelalm dus als derde thuis, zij het op grote afstand. Hij eindigde achter Pro-Am winnaar Pichler, maar voor Am klassewinnaars Nil Monserrat en Alberto de Martin in hun NM Racing Team Mercedes.

Franz Linden vierde een klasseoverwinning in zijn allereerste race, nadat hij jarenlang de kneepjes van het vak had geleerd op de circuitdagen die ook worden georganiseerd door Winter Series-organisator Gedlich Racing. Zijn teamgenoot Arne Hoffmeister passeerde Rackl na een lang gevecht in de tweede helft van de race en reed vervolgens weg om de eer in de Cayman Cup veilig te stellen.