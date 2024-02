GT4 Winter Series Jerez: Elite verslaat regen en rivalen

Race 1

Jamie Day (Forsetti Motorsport) versloeg Joel Mesch (Schnitzelalm Racing) met welgeteld drie honderdsten in de strijd om de pole-position. Dat beloofde wat voor het vervolg van het weekend. Helaas voor de toeschouwers kwam die strijd er op zaterdag niet. Alex Denning, achter het stuur van de tweede Elite McLaren, was daar in eerste instantie verantwoordelijk voor. Hij verschalkte Mesch in de eerste bocht, waardoor Day aan de horizon kon verdwijnen.

Mesch had nog altijd geen gaatje gevonden toen Max Huber in de derde ronde van de baan ging en een safety car veroorzaakte. Tijdens de neutralisatie oordeelden de stewards dat Denning niet de juiste lijn had aangehouden tijdens de rollende start. Dat resulteerde in een drive-through penalty. Mesch kon na de herstart de aanval openen op leider Day. Die droom ging echter al snel letterlijk in rook op. Met een technisch probleem keerde Mesch terug in de pits. Day reed rustig zijn rondjes en won met zeventien seconden voorsprong.

Zac Meakin kwam als tweede over de meet. Hij zat nagenoeg de gehele race klem achter de Mercedes van Mattis Pluschkell, maar verschalkte de Mücke-rijder een ronde voor het einde. Alberto de Martin (NM Racing Mercedes) eindigde in de enige droge race van het weekend als beste AM-coureur. Michael Sander won de Cayman Cup-klasse van SR Racing-teamgenoot Willi Kühne.

Race 2

Op het moment dat het licht op groen ging voor de start van de tweede sprint van het weekend, vielen de eerste druppels naar beneden. Het werd vervolgens ook niet meer droog, waardoor nieuwe namen zich konden melden in de top van het veld. Mikey Porter leidde kortstondig in de Forsetti Aston Martin, maar Marcel Marchewicz nam al gauw het heft in handen voor Schnitzelalm. Het begon steeds harder te regenen, waardoor een interessant schouwspel ontstond met vele positiewisselingen. Knopp leidde de jacht op de leider, terwijl Tom Emson (Elite McLaren), Porter en Enrico Forderer (SR Motorsport Porsche) streden om de posities erachter.

In ronde acht nam Knopp de leiding over. Marchewicz was het even helemaal kwijt, verloor meerdere posities en schoot vervolgens in de Curva Jorge Martinez van de baan. Hij keerde nog wel terug op de baan, maar deed niet meer mee om de prijzen. Knopp reed vervolgens vrij onbedreigd naar de zege. Ondanks de listige omstandigheden, touchés en slippende rijders, was de volgorde aan de vlag hetzelfde als aan het einde van ronde twee. Forderer pakte de winst in zijn klasse.

Race 3

De uur durende enduro was eveneens een natte bedoening. Met name bij de start waren de omstandigheden erbarmelijk. Meaking volgde in de eerste stint de leiders Day en Mesch. Hij bleef in de spiegels van de Mercedes, maar ging niet in de aanval om geen kostbare tijd te verliezen. Zo bedroeg zijn achterstand op de leider slechts een handvol seconden toen de pit window open ging.

Meakin bleef drie ronden langer buiten dan Day en Mesch, en zette prompt de snelste raceronde neer. Die overcut-strategie werkte perfect, want zijn teamgenoot Lebbon kwam net voor de aanstormende Porter en Marchewicz de baan op. Hij maakte het nog wel even spannend, zegt Meakin: “Ik dacht dat hij spinde in de eerste bocht. Ik stond al klaar om hem de nek om te draaien!”. Zo ver hoefde het niet te komen, want Lebbon hield de auto onder controle en daarmee de leiding. Er moesten echter nog wel tien ronden afgelegd worden.

Marchewicz kon geen rol van betekenis meer spelen toen hij een drive-through penalty kreeg wegens een te korte pitstop. Porter bleef echter op jacht naar de leider. In ronde 18 vond hij zelfs een gaatje en nam de leiding over. Daar kon hij maar een paar bochten van genieten, want in de Curva Sito Pons schoof de leider van de baan. Tegen de tijd dat hij terugkeerde op het asfalt, was Lebbon allang gevlogen.

Voor Lebbon was de strijd echter nog niet gestreden. Nu kreeg hij solo-rijder Pluschkeil achter zich aan. De nieuwkomer in het kampioenschap zocht naar een gaatje, maar de leidende McLaren weerstond de druk en zegevierde voor Pluschkeil en Mesch/Marchewicz.

Alexander Danzer en Knopp wonnen de Pro/Am klasse, terwijl Max Huber de beste AM was. Kuhne/Forderer wonnen in hun klasse.