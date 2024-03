Day en teamgenoot Mikey Porter hadden de rijders- en teamtitels voor Forsetti Motorsport al veroverd in de eerste sprintrace op zaterdagmiddag, die door de regen werd beïnvloed. Maar het was de ongelooflijke strijd tussen de zwart-groene Aston Martin en de gele McLaren in de één uur durende endurancerace die een blijvende herinnering zal achterlaten.

Race 1

Zac Meakin vocht zich zaterdagmiddag door de erbarmelijke omstandigheden om Elite zijn eerste sprintracezege van het seizoen te bezorgen, terwijl Porter de punten verzamelde die hij nodig had om het Forsetti-duo kampioen te maken.

Het GT4WS-veld was er zaterdagochtend in ieder geval in geslaagd om eerst een vrije training af te werken, voordat aanhoudende zware regen alle races voor andere categorieën onmogelijk maakte. 's Middags werd de startgrid gevormd op basis van die trainingstijden voor wat de enige race van de dag bleek te zijn die over volledige afstand werd verreden. De Elite McLaren Artura startte vanaf pole-position.

Het circuit was zo doorweekt dat de coureurs tot ronde zes moesten wachten voordat de groene vlag werd gezwaaid. Kort daarna werd de race echter alweer onderbroken. Meakin leidde in de eerste raceronde, gevolgd door W&S Motorsport's Pro-Am coureur Max Kronberg en Ivan Ekelchik van Wimmer Werk Motorsport's. Marcel Marchewicz botste in bocht 5 echter in de zijkant van de Porsche van Daniel Drexel. Toen Drexel bij het uitkomen van de bocht het gas indrukte, verloor hij de Cayman. De neus van de Porsche kwam hard tegen de muur, waardoor de auto zware schade opliep.

Nadat de auto was weggesleept, was er nog maar tijd voor drie volledige ronden racen. Meakin maakte opnieuw een foutloze herstart en verzekerde zich van de overwinning, voor Pro-Am winnaar Kronberg. Ekelchik ging vlak na de herstart wijd in bocht zeven en viel een paar plaatsen terug, waardoor Marchewicz de laatste trede van het podium kon claimen. Porter werd vierde vanaf de zesde startplaats, wat genoeg was voor de titel.

"Ik verwachtte dat de safety car in de tweede ronde naar binnen zou gaan, dus daar had ik me op voorbereid," zei Meakin. "Tot mijn verbazing bleef hij op de baan. Toen we eenmaal gestart waren, kon ik wegrijden, maar helaas gebeurde er toen een incident met als gevolg een nieuwe safety car. Maar ik slaagde erin om weer een goede herstart te hebben en weg te rijden. Het waren listige omstandigheden, maar over het algemeen was het best te doen. Ik zou morgen graag meer regen zien, maar ik denk helaas niet dat we dat gaan krijgen."

Porter zei dat hij niet te veel druk voelde omdat hij deed wat hij moest doen om de titel veilig te stellen. "Ik moest gewoon zorgen dat ik geen fouten maakte. Het grootste deel was achter de safety car, dus ik hield de auto gewoon op de baan en zorgde ervoor dat ik de finish haalde."

Race 2

Op een zonnige zondagochtend voorkwam Lebbon dat Elite een dubbel scoorde in de sprintraces. Ondanks de sterk verbeterde omstandigheden bleef de baan glibberig toen het GT4WS-veld van start ging, waardoor Lebbon vanaf pole rechtdoor ging in bocht één. Het zorgde echter wel voor een fantastische comeback van de McLaren-coureur.

Door de fout van Lebbon nam Josef Knopp de leiding in de Porsche Cayman van W&S Motorsport. Ondertussen werd mede-Cayman-coureur Raphael Rennhofer in de rondte gespind door Forsetti-coureur Day, die slechts als vijfde was gestart. Knopp kwam meteen onder steeds grotere druk van Joel Mesch in zijn Schnitzelalm Mercedes te staan. Laatstgenoemde maakte in de zesde ronde een geweldige move aan de buitenkant van bocht vijf en nam de leiding. Day reed al snel naar de tweede plaats toen hij de Cayman in bocht negen in de volgende ronde passeerde. Een touché met Rennhofer zou hem echter achtervolgen, want de Aston Martin-coureur kreeg een drive-through penalty. Day passeerde Mesch voor de leiding voordat hij in ronde elf zijn straf kreeg.

Ondertussen sneed Lebbon als een warm mes door de boter in de gele McLaren. Hij was in de openingsronde teruggevallen naar de tiende plaats, maar toen Day een pitstop had gemaakt, was hij opgeklommen naar de tweede plaats en kwam hij snel dichterbij Mesch. Toen de dertig minuten durende race de slotfase inging, zaten de Mercedessen en McLaren vlak bij elkaar, maar Lebbon kwam tijd tekort om een heldhaftige comebackzege op zijn naam te zetten.

"Ik was zeker nerveus in die laatste ronden", zei Mesch. "Ik zei aan het begin van het weekend dat de McLaren waanzinnig veel snelheid zou hebben en dat is wat we zagen. Het was echt nipt, één ronde meer had ik het niet gered. Maar hier ben ik dan, de winnaar! Wat wil ik nog meer? De eerste remzone was echt glad, toen ging de McLaren eraf en ook de Porsche achter me. Het was een grote puinhoop. Ik was een beetje verbaasd toen ik de McLaren terug zag komen."

Lebbon betreurde zijn fout in de eerste bocht. "Maar ik herstelde me tot P2 en nam bijna de overwinning mee naar huis", zei hij. "Het was een mooi einde. We waren absoluut sneller. Uiteindelijk hadden we hem kunnen pakken, maar de ronden waren op."

Race 3

GT4WS bewaarde het beste tot het laatst met Lebbon en Day in hét duel van het Gedlich Racing-seizoen. De Forsetti Aston in handen van Porter leidde de endurancerace van een uur vanaf de start, terwijl Meakin vanaf pole-position terugviel naar de vierde plaats, voordat hij in bocht zeven snel een plaats terugwon.

De race ontwikkelde zich volgens een bekend patroon, want de zwarte Aston Martin van Porter leidde de groene Mercedes van Marchewicz en de gele McLaren van Meakin in een treintje van drie. Meakin pakte Marchewicz in bocht vier in de negende ronde en zette de achtervolging in op Porter, die vijf ronden later de pitstops inging en de Forsetti-auto afstond aan Day.

Meakin reed twee ronden langer voordat hij het stuur overdroeg aan Lebbon, die net voor Day opdook - maar de nieuwe kampioen was volledig op snelheid en nam de leiding in bocht vijf. Nu was het duel begonnen. Ronde na ronde reden de twee auto's kort op elkaar, waarbij Lebbon op zoek was naar een gaatje. Hij kon er geen vinden, maar kwam een aantal keer dichtbij. In de twintigste ronde reed het tweetal zij aan zij door bocht twee en drie, waarbij Day op de een of andere manier naar de binnenlijn ging voor bocht vier om zijn voorsprong te behouden.

Toen kwamen ze in de buurt van de Porsche Cayman GT4 CS van Dennis Bohn - waardoor Lebbon zijn kans greep. Hij probeerde het aan de binnenkant van de voorlaatste bocht, maar met alle vier de wielen van het circuit om voor Day uit te komen. Logischerwijs gaf hij de leiding snel terug om een straf te voorkomen. De strijd woedde verder en Lebbon plande zijn laatste poging - en die kwam er opnieuw in bocht dertien in de allerlaatste ronde. Ditmaal slaagde Lebbon er wel in om de leiding over te nemen, waarmee er meteen een einde kwam aan een dramatische strijd om de overwinning.

"Ik had de hoop een beetje verloren omdat hij een gat had geslagen toen de banden sleten," zei een opmerkelijk koele Lebbon. "Ik dacht dat ik één kans had, ik kan er net zo goed voor gaan - en het werkte. Het was mooi om uiteindelijk te winnen. Ik heb hem één keer ingehaald, maar moest ik de positie weer teruggeven omdat het een beetje twijfelachtig was, maar het voelt goed om uiteindelijk als eerste over de streep te komen."

"Ik trilde als een natte hond," zei een lachende Meakin die nerveus vanuit de pitstraat had toegekeken. "Aan het einde dacht ik dat ze gewonnen hadden, ik draaide me om en toen hoorde ik ineens geschreeuw. Toen kwam Tom als eerste langs."