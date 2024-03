GT4WS Aragon: Forsetti domineert op Spaanse bodem

Race 1

Jamie Day boekte zaterdagmiddag een comfortabele overwinning in de eerste sprintrace van het voorlaatste weekend van de categorie en breidde daarmee Forsetti's indrukwekkende GT4WS-prijzenkast uit. De Aston kende geen problemen na een safety car-start, die werd ingezet om tijd te winnen in een druk raceschema. Day liep snel uit en won de dertig minuten durende race met veertien seconden voorsprong op de Elite Motorsport McLaren van Tom Lebbon. "Het ging best goed," zei een ingetogen Day. "Toen we vanaf de start eenmaal het gat hadden, was het vrij rustig en probeerde ik gewoon consistent te zijn om meer afstand te nemen. De Aston zit hier goed in elkaar, we hebben de hele week al een goed tempo laten zien en we worden steeds sterker."

Daarentegen bleek de strijd om de tweede plaats een stuk spannender, want Joel Mesch deed er alles aan om Lebbon van de tweede plaats af te houden. De groene Schnitzelalm Mercedes zette verscheidene keren de aanval in op de gele McLaren, maar Lebbon hield het hoofd koel en pakte de zwart-wit geblokte vlag met slechts 0,117 seconde voorsprong.

CV Performance Mercedes-duo Lachlan Robinson en Charles Dawson streden om de vierde plaats, waarbij Pro-Am-coureur Dawson indruk maakte door zijn Pro-teamgenoot een groot deel van de wedstrijd voor te blijven. Door een laat slippertje kon Robinson echter langszij komen, waarna Dawson Gulliermo Aso van NM Racing net van zich af kon houden voor de overwinning in de Pro-Am klasse.

Race 2

Marcel Marchewicz verschalkte Mikey Porter met slechts 0,002 seconde in de strijd om de pole-position in de tweede kwalificatiesessie op zaterdag en zette dat kleine voordeel om in een overtuigende overwinning in de sprintrace op zondagochtend voor het Mercedes-team Schnitzelalm Racing. Porter werd in de openingsronde verrast door de wind in de rug op het rechte stuk en verremde zich in de hairpin, waardoor de McLaren van Elite Motorsport - dit keer bestuurd door Zac Meakin - naar de tweede plaats kon opschuiven. Meakin werkte vervolgens hard om Marchewicz de rest van de dertig minuten durende race onder druk te zetten, maar de McLaren kwam op het rechte stuk topsnelheid tekort om een aanval in te zetten. Marchewicz kwam de finish over met slechts 0,036 seconden voorsprong, maar viel in de afkoelingsronde stil met een elektrisch probleem. Porter maakte het podium compleet in Forsetti's Aston Martin Vantage.

"Marcel en ik hadden een hele goede race," zei Meakin. "Ik maakte een paar foutjes, hij wist een gat te slaan. Ik haalde hem in, maar toen was het al een beetje te laat. Ik had misschien iets meer druk moeten zetten om te kijken of ik iets kon bewerkstelligen, maar hij deed het fantastisch. De auto voelt goed aan, we hebben wat moeite met de koppeling, maar het gaat over het algemeen best goed. We gaan zometeen voor een derde overwinning op rij in de endurancerace."

Ivan Ekelchik streed de hele race om CV Performance's Alex Connor af te lossen van de vierde plaats in het algemene klassement en bereikte uiteindelijk zijn doel in de voorlaatste ronde om ook de Pro-Am overwinning veilig te stellen in zijn Wimmer Werk Motorsport Porsche Cayman GT4. Alex Papadopulos van NM Racing werd zesde in het algemeen klassement en tweede in Pro-Am in zijn Mercedes-AMG GT4. Enrico Forderer van SR Motorsport won de CT-klasse in zijn Cayman GT4 CS.

Race 3

De hoop van Elite Motorsport op een derde opeenvolgende enduranceracezege voor zijn McLaren werd in de eerste bocht tenietgedaan toen de CV Performance Mercedes van Emil Gjerdrum achterop de Artura van Lebbon botste. Gjerdrum werd bestraft met een drive-through penalty, nadat Lebbon terug naar de pits hinkte met zware schade en een lekke linker achterbant. De dichtgetapete auto keerde met twee ronden achterstand terug op de baan.

Ondertussen nam Forsetti-coureur Day de leiding over van Schnitzelalm's Marchewicz, met Connor in de andere CV Performance Mercedes op de derde plaats. De race werd echter al snel onderbroken, eerst door een safety car en daarna door een lange rode vlag-onderbreking nadat de SR Motorsport Porsche Cayman GT4 CS van Wilhelm Kunhe zware schade aan de vangrail had veroorzaakt met een crash in bocht elf. Er werd besloten om de rijders te wisselen onder de rode vlag, waardoor er nog 27 minuten op de klok stonden voor wat nu in feite een sprintrace was.

Mesch, nu in de groene Schnitzelalm Mercedes, leek Forsetti's Porter in te halen bij de herstart en nam de leiding in bocht één, maar spinde bij het uitkomen van de bocht naar links. Daardoor bleef Porter foutloos en pakte zonder al te veel moeite de tweede endurance-overwinning van het seizoen voor zijn team. "Jamie deed het geweldig door de auto in P1 aan me over te geven, en ik maakte het af," zei Porter. "Iedereen in het team heeft het geweldig gedaan in deze winterserie en ik kan iedereen niet genoeg bedanken. Het was een beetje vreemd met de rode vlag en dat ze ons de rijderswissel in het midden lieten doen."

Ook was er genoeg te beleven achter de winnende Vantage. Terwijl Mesch herstelde van zijn fout bij de herstart, liep Dawson in de #85 CV Performance Mercedes zware schade op aan de achterwielophanging bij een incident dat het einde van zijn race betekende. De strijd om de tweede plaats ging om een vermakelijk duel tussen Ekelchik in zijn Wimmer Werk Porsche Cayman en de Porsche van East-Racing Motorsport, bestuurd door Manuel Lauck. Het tweetal streed ook om de Pro-Am zege, waarbij Ekelchik ondanks de hoge druk van zijn rivaal net aan het langste eind trok.

Mesch herstelde zich goed door in de laatste ronde de vierde plaats in het algemeen klassement en de tweede plaats in de Pro-klasse af te pakken van de Razoon More Than Racing Cayman van Daniel Drexel, terwijl Max Huber, coureur in de Amateur-klasse van NM Racing, een mooie zesde plaats in het algemeen klassement opeiste.

In de laatste ronde was er nog meer drama toen NM's Aso over de hairpin schoot, waardoor Tim Neuser van SR Motorsport als zevende algemeen en eerste in de CT-klasse over de finish kwam.