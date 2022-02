Rossi zet zinnen op ‘mythische’ 24 uur van Spa

Negen keer werd Valentino Rossi wereldkampioen in de motorracerij en in totaal duurde zijn loopbaan op dat niveau 26 jaar. De honger naar snelheid is nog altijd niet gestild bij de Italiaan, die vorige maand bij het Belgische WRT Racing gepresenteerd werd voor een dubbel programma in de GT World Challenge Europe. Rossi gaat aan races in de Sprint Cup en Endurance Cup deelnemen. Het is nog niet duidelijk met wie de 43-jarige piloot de wagen gaat delen, maar ambitieus is Rossi zeker.

“Vincent kwam bij me in Tavullia. Ik bewonder zijn aanpak en het racen voor Audi met zijn team is geweldig, ze zijn heel competitief”, zegt Rossi in een interview voor WRT. “Ze kunnen altijd voor de overwinning vechten en dat is belangrijk. Ik wilde de auto proberen omdat ik nooit eerder met Audi gereden had. We hebben de Valencia-test samen gedaan en dat voelde heel goed. De auto is heel goed te rijden, ik heb een sterke auto. Vincent vond mijn rondetijden ook niet slecht en daar vertrouw ik hem in. Dit is een nieuw avontuur, voor mij is het een andere wereld. Natuurlijk moeten we kijken welk niveau ik haal en welke snelheid ik heb. Dat weet ik niet, maar ik hoop dat ik competitief kan zijn. Voor podiums vechten is het doel en dan zullen we het gedurende het seizoen wel zien.”

"Dat wilde ik heel graag nog een keer doen"

Rossi is geen onbekende in de GT-racerij. Meermaals deed hij in een Kessel Ferrari mee aan de 12 uur van Abu Dhabi. In januari moest hij die wedstrijd missen vanwege contact met iemand die corona had. Inmiddels heeft Rossi op het circuit van Magny-Cours zijn eerste testmeters van 2022 afgelegd. Vooruitkijkend op zijn GTWCE-debuut heeft Rossi in ieder geval uitgesproken zin te hebben in de ‘mythische’ 24 uur van Spa. “Ik heb het autoracen altijd heel goed gevolgd”, voegt Rossi toe. “De tijd is gekomen dat ik dit kan doen, ik heb genoeg kracht om dit nog een paar jaar te doen. Ik heb begrepen hoe het racen is en ik heb er plezier in. De ervaring met GT3-wagens is heel erg leuk. De Audi is snel en dit kampioenschap boeit me zeer. Ik wil heel graag de 24 uur van Spa doen, omdat ik daar nog nooit geweest ben. Ik heb het circuit van Spa überhaupt nog nooit gezien. Het is voor mij een mythisch circuit, zeker met de auto’s. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn, wat mij betreft is dat de beste race in een GT-wagen. Dat speelde zeker mee in mijn overweging voor dit kampioenschap. Maar goed, het is allemaal nieuw voor mij, dus we zullen zien hoe het gaat.”