Na zijn afscheid uit de MotoGP was Rossi voornemens zijn loopbaan voort te zetten in de autosport. Hij vond in WRT Audi een geschikte partner om aan te vangen in de GT World Challenge Europe. Audi nam het project serieus door fabrieksrijders Nico Müller en Frederic Vervisch aan hem te koppelen. Rossi heeft veelvuldig getest met de GT3-wagen van Audi, werd tussendoor nog vader van een dochter en begint dit weekend aan het eerste raceweekend op het circuit van Imola.

Volgens WRT Audi-teambaas Vincent Vosse komt de Italiaan goed beslagen ten ijs. “Hij is nederig bij het begin van dit nieuwe hoofdstuk”, zegt Vosse in gesprek met Motorsport.com. “Hij heeft veel ervaring en kent het klappen van de zweep, zeker in het omgaan met de druk. Hij wil heel graag slagen in alles wat hij doet. Dit is een grote uitdaging, maar hij is er zeker klaar voor.”

De belangstelling voor het kampioenschap en het team is flink toegenomen na het vastleggen van Rossi, weet Vosse. “We hebben er zo’n 30.000 fans bij gekregen”, wijst hij op de cijfers op social media. “Het is geen jochie van 17 jaar die uit de karts of de Formule 4 komt en bij ons gaat rijden. Hij heeft een schat aan ervaring. We moeten in het begin niet te veel verwachten, hij zal het hele seizoen de tijd krijgen en het is zijn eerste volledige jaar op vier wielen. Het is een leerweg, hij zal misschien hier en daar een fout maken. Er zullen ook circuits zijn die hem beter liggen dan anderen. Maar hij gaat er heel goed mee om, hij bereidt zich als een op-en-top sportman voor. En dat is toch anders.”

Vervisch is Rossi’s vaste teammaat in alle races, Müller voegt zich in de enduranceraces bij het duo. Daarmee moet het haalbaar zijn om voor podiums te gaan, maar dat zal ‘natuurlijk’ moeten komen. “Hij is heel erg nieuwsgierig, hij wil alles weten en is erg gepassioneerd”, zegt Vosse. “Hij kent deze sport heel goed, hij is ook bekend met de geschiedenis. De integratie is uitstekend verlopen, hij was erg leergierig en kan goed opschieten met het hele team. Zeker met zijn twee teamgenoten.”

De openingswedstrijd van de GT World Challenge Europe vindt zondagmiddag vanaf 15.00 uur plaats op het circuit van Imola. De race is volledig live te zien via Motorsport.com.