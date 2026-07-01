Nieuwe generatie racegerichte GT3-auto’s is “de juiste manier om het te doen”, zegt Ben Keating

Le Mans 24 Hours-klassewinnaar Ben Keating heeft zijn steun uitgesproken voor de nieuwe generatie GT3-machines, met het argument dat een auto vanaf de grond af voor het circuit bouwen het “juiste is om te doen”.

Mercedes, Toyota en Genesis ontwikkelen allemaal nieuwe auto's specifiek voor GT3-races, waarbij de vereisten van het zusterlijke wegmodel tijdens de ontwerpfase secundair worden.

Dit markeert een fundamentele verschuiving in filosofie voor de op productie gebaseerde categorie, die oorspronkelijk werd bedacht om fabrikanten en tuners een betaalbare route te bieden om high-performance sportwagens om te vormen tot racemachines.

De veranderende koers van GT3 heeft debat op gang gebracht te midden van zorgen dat speciaal gebouwde raceauto's de kosten kunnen opdrijven en de klasse uiteindelijk minder toegankelijk kunnen maken voor teams en coureurs.

TF Sport-coureur Keating reed beroemd genoeg met een zelf ingeschreven Ford GT – een model dat ook primair voor competitie was ontworpen – naar een GTE Am-overwinning op Le Mans in 2019, maar werd later gediskwalificeerd vanwege een te grote brandstoftank.

Gevraagd naar zijn mening over de nieuwe generatie auto's zoals de Toyota GR GT3, vertelde Keating aan Motorsport.com: “Met de Toyota ben ik het eens [met de richting]. Ik denk dat het de juiste manier is om het te doen.

“Als je de aller-, allerbeste GT3-auto wilt ontwerpen, moet je beginnen met de raceauto. Uitzoeken wat hij nodig heeft, wat hij wil, hoe je hem moet ontwerpen, en daarna een straatauto ernaar vormgeven. Dat is makkelijker dan andersom. Dus we zullen zien.”

"You have to start with the race car," says Ben Keating Photo by: Andreas Beil

Gevraagd of hij in de toekomst met de Toyota GT3 zou willen racen, voegde hij eraan toe: “Dit is mijn 12e Le Mans in 10 verschillende auto's. Ik probeer altijd graag iets anders.

“Ik vind het Toyota-team echt leuk. Ik ben een grote Toyota-dealer. Alles is mogelijk.”

13 Autosport’s Matt Bell gelooft echter dat de nieuwere modellen indruisen tegen de filosofie van GT3-races, zelfs als hij verwacht dat traditionele modellen zoals de Corvette Z06 GT3.R competitief blijven onder Balance of Performance.

“Ik herinner me dat de Ford GT hetzelfde verhaal was en dat veroorzaakte veel onenigheid onder veel fabrikanten,” vertelde Bell aan Motorsport.com. “Het is niet echt waar GT-racen om zou moeten draaien, maar uiteindelijk nemen we deel binnen de regels die zijn opgesteld door degenen die ze maken, en als het door die mensen is toegestaan, dan moeten we allemaal gaan racen.

“Uiteindelijk is BOP-racen ontworpen om [alle auto's in balans te brengen]. In theorie kun je een Formule 1-auto balanceren tegen een Corvette GT3-auto in een andere eerlijke ronde.

“Dus dat is de kant van de zaak. Daarvoor is het in de sport. Zolang dat over het algemeen op de juiste manier wordt gehandhaafd, wat volgens mij gebeurt, dan blijft het nog steeds een eerlijke competitie.”

GT3 werd precies 20 jaar geleden bedacht door SRO-baas Stephane Ratel, en is sindsdien de standaardcategorie geworden voor op productie gebaseerde races.

Matt Bell argues it's "not really what GT racing is supposed to be about" Photo by: Germain Durand

Maar niet elke GT-formule heeft dezelfde levensduur gekend. GT1 ging in de jaren 1990 ten onder aan zijn eigen gewicht door stijgende kosten, en de nieuw leven ingeblazen versie werd in 2012 officieel uitgefaseerd.

Evenzo leidden afnemende betrokkenheid van fabrikanten en de komst van de Hypercar-klasse tot de ondergang van GTE, dat oorspronkelijk begon als GT2, na 2023.

Bell benadrukte dat het belangrijk is voor fabrikanten om de kosten onder controle te houden om de langetermijntoekomst van GT3-racen veilig te stellen.

“Ik maak me niet al te veel zorgen, maar het is geen trend waarvan ik zou willen dat die op lange termijn de norm wordt, want daarmee schieten de kosten door het dak,” zei hij.

“Er is altijd een cyclus. GT1 was een tijdje geweldig. Het stierf omdat het te duur werd. GT2 deed hetzelfde. Het zou mooi zijn als GT3 de laatste oplossing is op het gebied van GT-racen die we hebben zolang mijn carrière duurt, dat weet ik zeker.

“Dus zolang dat onder controle wordt gehouden, denk ik dat het goed komt.”

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