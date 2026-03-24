De fabrikant uit Affalterbach rijdt al geruime tijd op circuits met de Concept AMG GT Track Sport, een prototype dat dient als technische basis voor de twee uiteindelijke modellen.

Deze zijn recent gedoopt tot de Mercedes-AMG GT3 en de Mercedes-AMG GT Black Series. Beide modellen zijn nauw met elkaar verbonden: de Black Series staat, zoals altijd, voor extreme prestaties op de weg, terwijl de GT3 bedoeld is voor gebruik op het circuit door klantenteams binnen het Customer Racing-programma.

Sinds oktober vorig jaar zijn de ontwikkelingstests gestart, eerst op het thuiscircuit in Immendingen en vervolgens op Bilster Berg, Portimão en Monteblanco. De volgende stap bracht de toekomstige Black Series (in zwart-gele camouflage) en de GT3 (in zwart-rode kleuren) naar de uitdagende bochten van de Nürburgring-Nordschleife, dé testlocatie bij uitstek voor volledig nieuwe projecten.

Mercedes werkt hard aan de ontwikkeling van een nieuwe versie van de AMG GT3. Foto door: Mercedes-Benz

"Met de presentatie van het concept kunnen we nu officieel de naam van de nieuwe Mercedes-AMG GT3 bekendmaken, waarmee we het succesvolle Customer Racing-verhaal van Mercedes-AMG Motorsport willen voortzetten", aldus Christoph Sagemüller, hoofd van Mercedes-AMG Motorsport.

"Ons doel is opnieuw een auto te presenteren die de maatstaf bepaalt. Uit de eerste tests hebben we al belangrijke inzichten opgedaan. We gaan nu een volgende ontwikkelingsfase in en zullen ook testen uitvoeren op circuits die relevant zijn voor GT-races."

Mercedes stelt dat het een "nieuwe ontwikkelingsfase" ingaat met de GT3. Foto door: Mercedes-Benz.

Michael Schiebe, verantwoordelijk voor productie, kwaliteit en ketenbeheer en voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG, voegt toe: "We ontwikkelen de meest extreme Black Series ooit. Tegelijkertijd willen we met de toekomstige GT3 een nieuw record neerzetten in de autosport."

"De basis hiervoor is de Concept AMG GT Track Sport: een technologisch prototype dat vanaf het begin veel meer was dan een simpele conceptcar. Het is onze duidelijke belofte van maximale prestaties, zowel op de baan als op de weg. Wij ontwikkelen auto's om verwachtingen te overtreffen – en dat is precies wat de nieuwe Black Series en GT3 zullen doen."

Onlangs nam Max Verstappen al deel aan de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Dat deed de viervoudig F1-kampioen met Winward Racing, een team dat al jaren met de Mercedes-AMG GT3 actief is in de autosport. Verstappen won de race samen met Daniel Juncadella en Jules Gounon, totdat het team gediskwalificeerd werd omdat het te veel banden had gebruikt.