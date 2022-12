Dries Vanthoor en Charles Weerts in 2023 fabrieksrijder bij BMW

Beide coureurs zijn al enige tijd actief voor Team WRT en niet zonder succes. Zo gingen Dries Vanthoor en Charles Weerts er de afgelopen drie jaar samen met de titel vandoor in de GT World Challenge Europe Sprint Cup, toen het team van Vincent Vosse nog met een Audi R8 LMS Evo reed. In 2021 werd het duo ook overall kampioen in die GT World Challenge Europe. Vanthoor heeft daarbij ook twee overwinningen in de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam staan en zeges behaald in de 24 uur van Dubai, 12 uur van Bathurst en de 24 uur van Le Mans (in 2017 won hij samen met de Britten Robert Smith en Will Stevens in de LMGTE Am-klasse).

BMW M Motorsport heeft in totaal nu twintig fabrieksrijders in dienst, waaronder ook nieuwkomer René Rast en de terugkerende Maxime Martin, die allebei al eerder waren aangekondigd. Zij zullen met de nieuwe BMW M Hybrid V8 in actie komen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en met een BMW M4 GT3 deelnemen aan de GT World Challenge Europe, de Intercontinental GT Challenge en de 24 uur van de Nürburgring. Ook is BMW voornemens om met Schubert Motorsport door te gaan in de DTM, maar die plannen worden op een later moment uit de doeken gedaan in verband met de recente overname door ADAC.