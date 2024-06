Winter Series 2025 voor het eerst met twee 6-uursraces

Organisator Gedlich Racing breidt in het seizoen 2025 opnieuw het portfolio van de populaire Winter Series uit: voor het eerst worden twee echte langeafstandsraces voor GT-wagens georganiseerd. De races gaan over zes uur. De locaties van het nieuwe format binnen het kampioenschap zijn de circuits van Portimao (Portugal, 20 januari tot 2 februari 2025) en Barcelona (Spanje, 13 tot 16 maart 2025).

Met strenge toelatingscriteria, gericht op de snelste auto's in de hoogste GT-kampioenschappen, zijn de 6-uursraces de ideale gelegenheid voor zowel ervaren teams die op het hoogste niveau van de mondiale enduranceracerij strijden als teams die hun eerste stappen in de langeafstandsracerij zetten. De kwalificatie voor de race vindt op zaterdag plaats, terwijl de race over zes uur het hoogtepunt vormt van het programma op zondag. Het tijdschema is zo opgesteld, dat er tot zonsondergang gereden kan worden. Zo krijgen de deelnemers het echte gevoel van een endurancewedstrijd.

De klassenindeling voor de 6-uursraces is gebaseerd op de bestaande GT- en GT4 Winter Series. In de koningsklasse worden GT3-bolides toegelaten, evenals auto's uit de TCR en M240i/M2 CS Cup en andere klassen voor GT2-raceauto’s, en auto's uit de merkencups van Porsche, Lamborghini en Ferrari. GT4-auto’s en de Porsche Cayman GT4 CS zijn eveneens toegestaan, al worden er geen auto’s onder deze prestatieniveaus toegelaten. Andere wagens, die in het prestatiewindow van de 6-uursrace passen maar niet gedefinieerd zijn in de genoemde klassen en kampioenschappen, kunnen in de Cup X-klasse starten. Aangezien de focus op de GT-bolides ligt, kunnen LMP3-auto’s wederom deelnemen in de Prototype Winter Series. Na de 6-uursraces in Portimao en Barcelona worden naast de algemene winnaar ook alle klassenwinnaars in het zonnetje gezet.