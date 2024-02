Hij stormde naar dominante overwinningen in beide sprintraces en de endurancewedstrijd tijdens de GTWS op Circuit Ricardo Tormo in Valencia. De clean sweep werd nog mooier door sterke prestaties van de Zuid-Afrikaanse teamgenoot Kwanda Mokoena tijdens zijn debuutweekend voor het Duitse Haupt Racing Team.

Race 1

Terwijl de zon begon onder te gaan op een warme Spaanse zaterdagmiddag, zette Wiebelhaus een uitstekende prestatie neer om zijn derde overwinning in vier races in de GTWS te behalen. Zijn Haupt Mercedes kende een perfecte start vanaf pole-position en bouwde al snel een gat op naar gastrijder Nicki Thiim in de Lamborghini Huracan van SSR Performance. Aan het einde van de 30 minuten durende sprint won Wiebelhaus met ruim vier seconden voorsprong.

"Het was een mooie race, erg leuk," zei de winnaar. "Ik hou van het circuit en de auto was perfect afgesteld, dus het was een waar genoegen. Het was de bedoeling om een gat te slaan en voor de Lamborghini te rijden voordat we auto's inhaalden. Nicki is een goede referentie, een echt ervaren en snelle jongen, dus het was een plezier om tegen hem te racen.”

Thiim was onder de indruk. De ervaren Deen maakte een eenmalig GTWS-optreden ter voorbereiding op zijn komende seizoen met de Lamborghini in de DTM. "Veel lof voor de winnaar", zei hij. “Het is een snelle jongen, dus ik hoop dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat. Het was een goede voorbereiding, ik heb veel geleerd over de auto. Bedankt dat we mochten komen, echt een goede voorbereiding op ons seizoen."

De strijd om de laatste podiumplek was veel spannender. Mokoena in de tweede Haupt Mercedes werd de hele race op de hielen gezeten door Team Joos by Twin Busch Porsche-coureur Michael Kapfinger. De groenblauwe 992 GT3 R probeerde er de hele race voorbij te komen. Maar de witte Mercedes liet zich niet van de wijs brengen en Mokoena sloot een indrukwekkend debuut af. "Een beetje een lastige race", zei hij. "Ik had het gevoel dat we de snelheid hadden, we moeten alleen nog wat afstellen aan de auto. Maar over het algemeen mag ik superblij zijn. Een podium in onze eerste race, meer kon ik niet wensen."

Hubert Darmetko eiste de Porsche Cup-eer op voor PTT Racing op een negende plaats algemeen, met Petros Makris als beste van de twee Ferrari Challenge-deelnemers.

Race 2

Wiebelhaus voltooide de sprintrace-dubbel op zondag met een probleemloze overwinning vanaf pole-position zonder zich in het zweet te werken. "Het was echt een leuke race, ik kon het tempo bepalen, de auto was briljant - ik kon pushen, pushen, pushen - en het was heel leuk," zei hij. "De sfeer was geweldig."

Voor Mokoena ging het minder goed. Hij startte op de eerste rij en lag de hele race tweede, ondanks de druk van de Porsche van Kapfinger. In de laatste ronde verloor Mokoena zijn Mercedes in bocht 4 en spinde tegen de bandenmuur. Haupt sloot een fout van de coureur snel uit. "Het ging perfect, we slaagden erin om de een-twee bij de start vast te houden tot de laatste ronde," zei hij. "Helaas hadden we een defect aan een remklauw. Zodra ik de bocht in ging, had ik alleen nog maar achterremmen en blokkeerde de achterkant."

Dat had Kapfinger de tweede plaats moeten opleveren. Maar door twee straffen van tien seconden voor overtredingen van de track limits viel hij terug naar de derde plaats en Thiim eindigde opnieuw als tweede - terwijl een vierde plaats zijn deel leek in deze race.

Jonas Karklys in zijn Juta Racing Audi hield de Mercedes van Martin Kaczmarski af voor de vierde plaats. Kenneth Heyer maakte de top-zes compleet voor SR Motorsport.

Race 3

Wiebelhaus hoefde alleen nog maar zijn vorm door te trekken in de 55 minuten durende endurancerace - en dat deed hij, door solo te rijden en zijn perfecte weekend af te sluiten. De 17-jarige maakte indruk met een volwassen rijstijl. Hij kende een uitstekende start, voltooide zijn stop zonder problemen en had bij de finishvlag een indrukwekkende voorsprong van ruim twintig seconden op teamgenoot Mokoena. Geen wonder dat zijn mentor, tweevoudig Le Mans-winnaar Manuel Reuter, glimlachte.

"Mijn beste weekend tot nu toe in de GT3-klasse," zei een tevreden Wiebelhaus. "De auto was geweldig, ik kon elke ronde pushen, op de limiet. Een fijne auto die het echt leuk maakt om in te rijden."

Mokoena's tweede plaats maakte zijn teleurstelling uit race 2 goed, maar hij moest er in de beginfase wel hard voor werken. Kapfinger zocht in de Porsche van Joos een gaatje, tot hij door een fout in ronde 13 terugviel. "Ik probeerde de Mercedessen in te halen en gewoon mijn eigen tempo te rijden", zei hij. "Het was echt moeilijk met koude banden bij de start, maar ik deed mijn best en met de vuile lucht van de Mercedes was het niet mogelijk. Ik had een close call in bocht 7, hij remde heel vroeg en ik dacht 'oh, wat gebeurt er in hemelsnaam'. Toen ging ik naar rechts, daar was het vuil aan de buitenkant van de bocht, de auto onderstuurde en ik maakte een klein uitstapje door de grindbak."

Kapfinger herstelde zich goed en gaf de auto voor de tweede stint over aan Michael Joos, die de laatste podiumplaats naar huis reed. SR Motorsport's Mo Härtling en Heyer eindigden als vierde in hun Mercedes, met de twee Juta Racing Audi's als vijfde en zesde. PTT Racing's Mateusz Lisowski eindigde als negende in de Porsche Cup-klasse, terwijl Frank Kewitz en Kevin Mirocha met de Ferrari Challenge-eer aan de haal gingen voor JVO Racing.