GT Winter Series gaat met aansprekende teams vierde seizoen in

De GT Winter Series is hard aan de weg aan het timmeren om zich als het klapstuk van het racejaar 2024 te presenteren. Alleen raceauto's uit de categorieën GTX, GT3, Porsche Cup, Ferrari Challenge en Lamborghini Supertrofeo zijn toegestaan. "Met een veld vol auto's die voornamelijk voor amateurcoureurs zijn gemaakt, wordt de GTWS een ware lust voor het oog en oor", aldus Markus Gedlich, CEO van Gedlich Racing, de organisator van het kampioenschap.

De volgende bekende teams zijn momenteel ingeschreven voor het 2024 GTWS-seizoen:

PTT Racing - 3 auto's (Porsche 992 GT3 Cup)

Olimp Racing - 2 auto's (Audi R8 LMS GT3 Evo en Ferrari 296 GT3)

CV Performance - 1 auto (Mercedes-AMG GT3)

Die Biermacher Racing - 1 auto (Ferrari 488 GT3)

Laptime Performance - 1 auto (Porsche 992 Cup)

MS Racing - 1 auto (Porsche 992 Cup)

Pellin Racing - 1 auto (Ferrari 488 GT3)

Schnitzelalm Racing - 1 auto (Mercedes-AMG GT3)

Van der Horst Motorsport - 1 auto (Lamborghini Huracan Super Trofeo)

Op de GTWS-racekalender van 2024 staan in totaal zes circuits in Portugal en Spanje, die allemaal een FIA Grade 1-licentie hebben. MotorLand Aragon viert een terugkeer na een onderbreking van twee jaar. Robin Selbach van Gedlich Racing beschrijft MotorLand Aragon: "Een van de beste circuits in Europa, supermodern en met optimale veiligheid. Alles klopt hier gewoon. Daarom hebben we het opgenomen op de kalender voor 2024, onze klanten vroegen specifiek naar dit circuit."

De kalender biedt echter meer dan alleen puur racen. In de aanloop naar elk raceweekend zijn er twee testdagen gereserveerd voor deelnemers aan de Winter Series. Gedlich Racing biedt ook dertien zogenaamde Race Test Days aan op dezelfde circuits. Dit is ideaal als extra voorbereidingstijd op de races, maar ook voor iedereen die niet deelneemt aan de Winter Series. Voor alle testdagen geldt dat het aantal voertuigen strikt beperkt is voor optimale testomstandigheden. Bovendien mogen alleen racewagens uit de GT4-categorie of hoger deelnemen. Gedlich Racing biedt een aparte "Endless Summer"-kalender voor wegsportauto's en trackday-coureurs.

Alle races van de GT Winter Series 2024 worden via deze livestream uitgezonden.

Racekalender GT Winter Series 2024:

13-14 januari: Estoril (Portugal)

20-21 januari: Portimao (Portugal)

10-11 februari: Jerez (Spanje)

17-18 februari: Valencia (Spanje)

02-03 maart: Aragon (Spanje)

09-10 maart: Barcelona (Spanje)