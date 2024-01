GT Winter Series Portimao: Wiebelhaus schittert voor Haupt met dubbele zege

Wiebelhaus, die tot dit evenement alleen in de Formule 4 had gereden, werd het hele weekend slechts één keer geklopt. De nederlaag tegen de Mercedes van Jay Mo Härtling in de zaterdagsprint was het enige smetje op zijn optreden in de Algarve, maar de overwinning in zowel de sprint als de enduro op zondag betekende nog steeds een sterk debuut in de GT Winter Series voor zowel Wiebelhaus als het Haupt Racing Team.

Race 1

Härtling (SR Motorsport) en Wiebelhaus verpulverden hun rivalen door 1-2 te finishen in de sprint op zaterdag. Wiebelhaus schaduwde Härtling de hele race, maar kon zijn concurrent in de Mercedes, die een week eerder in Estoril al een zege op zijn naam had gebracht, niet verslaan. "De eerste trede van het podium zou beter zijn", zei Wiebelhaus. "Maar Jay Mo reed een perfecte race."

De suprematie van het duo in Portimao werd misschien wel het best geïllustreerd door wat er gebeurde nadat de safety car met nog iets minder dan negen minuten op de klok het veld weer losliet. Het duo had bij de finishvlag een voorsprong op de derde plaats van maar liefst 34 seconden. De eerste achtervolger achter de twee Duitse jongelingen was hun landgenoot Christian Hook, die het podium completeerde in de enige Ferrari 296 van het veld. De Rinaldi Racing-man beleefde zelf een vrij eenzame race toen hij eenmaal voorbij de Laptime Performance Cup Porsche 992 van Alex Hardt was, die vervolgens prompt problemen kreeg en de eerder genoemde safety car veroorzaakte.

Zoals wel vaker het geval blijkt te zijn in de GT Winter Series, was de Pool Adrian Lewandowski verantwoordelijk voor een groot deel van het entertainment. Na zijn snelle maar furieuze optreden in Estoril gaf hij aan dit weekend extra voorzichtig te zijn. Dat bleek zowel bij de eerste start als bij de herstart na de safety car, want de Pool verloor in beide gevallen meerdere posities. Maar dat maakte de weg vrij voor twee opzienbarende inhaalraces in de GT3 Poland Lamborghini Super Trofeo Evo II. Hij knokte zich voor de tweede keer in 30 minuten op naar de vierde plaats toen de zwart-wit geblokte vlag tevoorschijn kwam.

Winnaars in klassen met meer dan één deelnemer waren Lewandowski, Leandro Martins (Racar Motorsport Cup Porsche 992) en John Dhillon in de AF Corse Ferrari 488 Challenge Evo. Martins' klassewinst was extra mooi, omdat zijn auto een noodvervanging was voor de auto die vorige week was afgeschreven bij de startcrash in Estoril. De Porsche was helemaal vanuit Duitsland naar de Algarve vervoerd en bereikte de Racar-pitbox net op tijd om deel te nemen aan het weekend.

Foto door: Gedlich Racing Martins Racar Porsche

Race 2

Wiebelhaus' strijd om de overwinning werd in de tweede race wat gemakkelijker, want de iets minder snelle Kenneth Heyer nam de SR Mercedes over voor de tweede sprintrace. Het was dan ook geen verrassing dat hij een solide voorsprong had opgebouwd op Heyer en Lewandowski toen er in de vijfde ronde een merkwaardige rode vlag verscheen.

Het incident begon toen Thor Haugen (Pellin Racing Ferrari 488) de Cup Porsche van Morten Stromsted (Sunder Motorworks) van achteren raakte. Toen vervolgens een deel van Haugens voorkant de lucht in vloog, schrok de aanstormende Igor Klaja (PTT Racing). Hij spinde en crashte toen hij probeerde uit te wijken, waardoor de vangrail een flinke klap kreeg. Het opruimen duurde te lang om tijdens de safety car te gebeuren.

Maar dat deerde Wiebelhaus niet, die zijn verdwijntruc herhaalde nadat de race werd herstart met nog vier ronden op de klok. Heyer en Lewandowski lieten elkaar met rust en maakten het podium compleet. Martins pakte de vierde plaats in het algemeen klassement en opnieuw een klasseoverwinning. Terwijl Lewandowski opnieuw de Trofeo Lamborghini-klasse opeiste, was de enthousiaste Portimao-fan Motohiko Isozaki (AF Corse) de winnaar bij de Cup Ferrari’s.

Foto: Gedlich Racing Hartling leidt

Race 3

De laatste race van het weekend werd weer een redelijk eenvoudige winstpartij voor solocoureur Wiebelhaus. Heyer bestuurde de SR Mercedes als eerste in de 50 minuten durende race, waardoor Wiebelhaus een voorsprong van meer dan 20 seconden kon opbouwen toen het pitstop window opende. Dat was geen achterstand die Härtling ooit zou kunnen goedmaken in de tweede helft van de race, gezien het feit dat zijn tempo vergelijkbaar was met dat van Wiebelhaus.

Lewandowski bezette de derde plaats tijdens de eerste helft van de race, maar er waren wat zorgen over de motor van de Lamborghini en het team vulde uit voorzorg olie bij tijdens de pitstop. Lewandowski kwam zo achter collega-solocoureur en Pool Mateusz Lisowski (PTT Racing Team Cup Porsche) terecht.

Beide Poolse coureurs zagen Daan Pijl vervolgens in een mum van tijd voorbij komen. De Nederlander ging als een speer nadat hij de Good Speed Racing Mercedes had overgenomen van startrijder Piotr Wira en zette rondetijden neer die vergelijkbaar waren met die van Wiebelhaus en Härtling. De achterstand van Pijl was te groot, maar hij pakte wel de laatste podiumplek.

Lewandowski passeerde Lisowski voor de vierde plaats algemeen, waarbij ze allebei hun klasse opeisten. Beste in de Cup Ferrari-klasse was AF Corse-koppel John Dhillon en Matt Griffin.