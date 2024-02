GT Winter Series Jerez: SR Motorsport domineert

Hoewel Jay Mo Hartling en Kenneth Heyer genoeg redenen hadden voor een feestje, behoorde de grootste lach toe aan een andere Mercedes-rijder: Martin Kaczmarski. De Pool boekte in de sprint op zondagochtend de grootste zege uit zijn loopbaan.

Race 1

Hartling pakte de pole-position met een enorme voorsprong van meer dan drie seconden. Het was dan ook geen verrassing dat hij in de eerste sprintrace de winst pakte. Ondanks dat de concurrentie werd vermorzeld door de SR Motorsport Mercedes, waren er nog genoeg lachende gezichten te zien. Kaczmarski eindigde als tweede in zijn eerste kennismaking met een GT3-machine. Ibrahim Badawi stond eveneens lachend op het podium na een sterk staaltje verdedigend rijden om de vergelijkbare Cup Lamborghini van Adrian Lewandowski achter zich te houden.

Kaczmarski, die ervaring heeft in de Dakar Rally, rallycross en op een laag niveau in Porsches heeft geracet, pakte bij de start brutaal de leiding. Hartling had geen tijd om terug te vechten, want de safety car-vlag werd gezwaaid nadat Alfredo Hernandez in bocht twee van de baan ging. Bij de herstart liet Hartling er geen gras over groeien. In de eerste bocht heroverde hij de leiding. Vervolgens liep hij met zo’n 2,5 seconden per ronde weg bij Kaczmarski. Die keek desondanks met een goed gevoel terug op zijn race: “Dit is mijn eerste race met de Mercedes. Ik hou van deze auto. De rijder voor me liet zien hoe je met deze wagen moet omgaan. Ik heb dus nog werk aan de winkel. Ik kan me echter geen beter resultaat wensen in mijn eerste race met deze auto. Maar ik ben ambitieus!”

De strijd om de derde plaats was het hoogtepunt van de race. Lewandowski had P3 kortstondig in handen bij de herstart, maar door een fout moest hij de plek een ronde later alweer afstaan. En de GT3 Poland Lambo kwam in het vervolg niet meer voorbij aan de DL Racing. Badawi was duidelijk langzamer, maar hij maakte geen fouten, maakte zijn auto zo breed als mogelijk en profiteerde van enkele foutjes van zijn achtervolger. Zo won hij de Cup Lamborghini-klasse.

Hubert Darmetko (PTT Racing) liet op zijn beurt wel zien hoe je in het slot van de race een plek wint. Hij passeerde Leandro Martins (Racar Motorsport) voor P5 en de winst in de Cup Porsche. John Dhillon (AF Corse) won in de Cup Ferrari-klasse.

Race 2

De ambitieuze Kaczmarski hoefde niet lang te wachten op zijn zege. De snelle Hartling droeg voor de natte tweede sprint het stuur over aan zijn teamgenoot. De Pool zag zijn kans schoon. Andrzej Lewandowski had de snelheid om het Kaczmarski lastig te maken. De twee waren qua snelheid aan elkaar gewaagd. Maar niet voor het eerst dit seizoen gooide GT3 Poland de eigen ruiten in.

Jay Mo Härtling, Schnitzelalm Racing Foto: Gedlich Racing

Ditmaal was het Lewandowski senior die het verpestte. Hij ging de mist in bij de start door zich niet aan de formatie te houden en kreeg daarvoor een drive-through penalty. Zo kon Kaczmarski zonder al te veel moeite de grootste overwinning uit zijn loopbaan behalen. Lewandowski kwam ondanks de straf nog als tweede over de meet, zo groot was het snelheidsverschil van de twee rappe mannen. Darmetko eindigde als derde. Hij baande zich een weg langs Martins en Kenneth Heyer, de man die het stuur overnam in de auto die de eerste sprintrace won. Martins en Heyer eindigden als vierde en vijfde. Badawi had het een stuk lastiger in de regen en kwam als negende over de meet.

De klasse-winnaars waren Andrzej Lewandowski, Darmetko en Dhillon.

Race 3

De lange hoofdrace zorgt door de verplichte pitstop altijd voor spektakel. Mateusz Lisowski, die de sprintraces aan zich voorbij laat gaan, zorgt met zijn snelheid in de Cup Porsche voor een extra dimensie. De Pool van PTT Racing pakte vanaf de tweede rij de leiding in bocht drie, gevolgd door de mannen van de eerste rij Heyer en Kaczmarski. Toen de Ferrari van Dhillon met veel rook tot stilstand kwam, kwam de safety car kortstondig naar buiten.

In ronde zes werd de actie hervat. Kaczmarski passeerde een ronde later solo-rijder Lisowski. Heyer volgde niet veel later. Zo bleef het tot de pit window openging, met Adrian Lewandowski op gepaste afstand als vierde.

Nadat de leiders hun stops hadden volbracht, had Kaczmarski zijn rivaal Hartling weer in de spiegels. Hoewel de Pool de achterstand qua rondetijd op zijn Duitse tegenstander had verkleind, was het niet voldoende. Na een paar ronden passeerde Hartling. Kaczmarski nam genoegen met de tweede stek en eindigde op vijf seconden achterstand. Lisowski kreeg na een te korte pitstop een drive-through penalty. Zijn voorsprong was echter groot genoeg om Andrzej Lewandowski voor te blijven.

Lewandowski spinde in de slotfase bovendien van de baan, wat resulteerde in de tweede safety car. De herstart leverde geen spektakel meer op. Lisowski won de Porsche Cuo-klasse, voor het duo Martins-Svepes. Hernandez (BDR Competition) was de beste Lambo, terwijl het Kessel Racing-duo Petros Makris en Marco Bonanomi bij de Cup Ferrari’s won.