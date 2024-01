GT Winter Series Estoril: Regenraces met drie verschillende winnaars

Race 1

Het circuit was drijfnat in de eerste race van zaterdag, die 30 minuten duurde. Met zo’n 2.000 toeschouwers op de tribune kozen alle teams voor de regenbanden.

Louis Stern startte vanaf pole-position in zijn BMW M4, maar de FK Performance-rijder kon de krachtige Lamborghini Super Trofeo Evo II-machine van Andrzej Lewandowski niet lang achter zich houden. Al bij de eerste doorkomst verschalkte de Pool zijn concurrent op het rechte stuk. Even later moest Stern het ook afleggen tegen de GT3 Ferrari 488 van Krystian Korzeniowski.

Ondanks een safety car halverwege de race, en het weer dat de GT3-auto's en de verschillende Cup-machines in evenwicht hield, ontstonden uiteindelijk behoorlijke verschillen. Vooral nadat Stern in de verraderlijke remzone van bocht 1 tegen Korzeniowski botste toen die de rechterbocht indraaide.

Foto: Gedlich Racing Andrzej Lewandowski, GT3 Poland, Lamborghini Huracan ST EVO2

Lewandowski reed met bijna tien seconden naar de overwinning, terwijl Leandro Martins (Racar Motorsport Cup Porsche) en Jay Mo Härtling het podium completeerden. Laatstgenoemde won de GT3-klasse in zijn SR Motorsport Mercedes.

Het was een race waarin finishen al een prestatie op zich was. Onder degenen die meer dan tevreden waren met het bereiken van de vlag in dergelijke omstandigheden was Przemyslaw Bienkowski. De PTT Racing Team-coureur reed zijn allereerste autorace en Estoril in de regen is dan geen gemakkelijke opgave. Vraag het maar aan iedereen die oud genoeg is om zich Ayrton Senna's race in de Portugese GP van 1985 te herinneren...

Race 2

De tweede sprintrace op zondag zorgde voor nog meer spektakel. De race begon nat, eindigde nog natter en had vrijwel alles daartussenin.

De Lamborghini, nu in handen van Andrzejs zoon Adrian, had het vermogen en het tempo om opnieuw te winnen. Lewandowski Junior was bij de start goed weg, en hij zocht een weg tussen de twee rijders voor hem. Helaas werd het gat tussen Kenneth Heyer en Leandro Martins steeds kleiner, waardoor de gele Cup Porsche van Martins met een behoorlijke snelheid de vangrails in schoot. Hoewel Martins wist te voorkomen dat hij andere auto’s raakte, was er een lange rode vlag nodig om de rommel op te ruimen.

Ook bij de tweede start kon Lewandowski niet uit de problemen blijven. Dit keer ging het om een iets te enthousiaste opmars naar voren, want hij nam de leiding vlak nadat een vroege safety car werd opgeroepen. Hij kreeg daarvoor een stop-go penalty van 15 seconden en viel terug naar de achterkant van het veld. Een tweede safety car gaf hem de kans op een geweldige comeback, maar na die herstart raakte hij in de clinch met Thor Haugen (Pellin Racing GT3 Ferrari 488), waardoor zijn kansen definitief vervlogen.

Foto: Gedlich Racing Christian Hook, Rinaldi Racing, Ferrari 296 GT3

Christian Hook (Rinaldi Racing) liet in de listige omstandigheden een uitstekend tempo zien en haalde het beste uit de enige Ferrari 296 van het veld. Hij werkte zich op indrukwekkende wijze op vanaf een lage startpositie en kwam als eerste over de streep. Helaas voor Hook was hij ook een beetje te enthousiast bij de tweede herstart. Hij gaf iets te vroeg gas en ook hij kreeg een straf. Maar de straf werd pas laat bekendgemaakt, nadat Hook zich een weg naar voren had gebaand. Hij kwam dus als eerste over de streep, maar werd later terugverwezen naar de zevende plaats.

Dus wie deed het goed op zondagochtend? De snelste man die uit de problemen bleef, was Uwe Lauer, die Die Biermacher Racing vertegenwoordigde en in een GT3 Ferrari 488 reed. Hij kwam met iets meer dan een seconde voorsprong op Hubert Darmetko van PTT Racing in de Cup-spec Porsche al winnaar over de meet.

Race 3

De endurancerace was de droogste van de drie GT Winter Series-races, maar dat betekende geenszins dat het circuit klaar was voor slicks. Bijna alle rijders in de kop van het veld reden op regenbanden, met als opvallende uitzondering de van Pirelli’s voorziene Ferrari van AF Corse.

Matt Griffin startte met die auto achteraan in het veld en maakte gestage progressie in de race terwijl de regen uitbleef. John Dillon nam het stuur na de pitstops over op de derde plaats, maar ondanks zijn beste verdedigingspogingen kon hij niet voorkomen dat Joachim Bölting hem passeerde voor de laatste podiumplek.

Vooraan bouwde de SR Motorsport Mercedes een halve minuut voorsprong op in de handen van Härtling. Kenneth Heyer, teamgenoot van de jonge Duitser, had de leiding overgenomen van Mateusz Lisowski (PTT Racing Cup Porsche) en keek niet meer achterom. Het langzaam opdrogende circuit maakte het voor laatstgenoemde moeilijker om te concurreren met een GT3-machine. De alleen rijdende Lisowski eindigde op een eenzame tweede plaats in de klasse, voor Bölting en Dhillon.

De Lamborghini van Lewandowski startte de race vanuit de pitstraat en kwam er na de crash bij de start van race 2 niet goed vanaf. De Lamborghini voegde nog een paar straffen toe aan zijn verzameling voor het weekend, dit keer voor pitlane-overtredingen. Er is geen twijfel over de snelheid van de auto, die in een geheel eigen 'Cup'-klasse rijdt, maar het team en de coureurs zouden veel meer succes kunnen hebben tijdens de volgende ronde in Portimao als ze minder fouten zouden maken.

