Race 1

De openingssprint op zaterdagmiddag werd een fiasco, want door hevige regen werden er twee pogingen gedaan om de race op gang te krijgen. Maar met vijf ronden achter de safety car werd de uitslag bekendgemaakt, werden er halve punten toegekend en werden SR Motorsports Härtling en Heyer gehuldigd als de GTWS-kampioenen van 2024.

"Het voelt een beetje vreemd omdat we er niets voor hebben gedaan," zei Heyer. "Maar het zijn halve punten, dus het is genoeg. Later zullen we beseffen dat het een lange winter is geweest met veel races. Deze raket hier naast mij ging ieder weekend sneller en sneller en voor mij, als een oude man, is het geweldig om te zien. Over een paar uur zal het een beetje indalen, maar op dit moment voelt het een beetje vreemd."

"Het is een ongelooflijk gevoel om kampioen te worden", zei Härtling. "Het is de eerste keer voor mij in een GT3-auto en samen met Kenneth waren we een heel goed koppel. Ik ben erg blij. Vandaag was het een beetje vreemd, maar ik ben het team van Schnitzelalm dankbaar voor dit alles. Morgen gaan we pushen om de twee races te winnen."

Race 2

De startgrid werd gevormd door de tijden van de vrije training. Wiebelhaus van Haupt Racing liet er geen gras over groeien en baande zich een weg naar voren. Hij koos de binnenste lijn vanaf de derde plaats bij de rollende start en leidde in bocht één. De zeventienjarige reed vervolgens eenvoudig weg van de rest.

De kersverse kampioen Härtling zat wederom in de SR Motorsport Mercedes en reed op de tweede plaats tot hij aan het eind van het rechte stuk een probleem met zijn auto kreeg. Härtling kreeg de auto terug naar de pits en het team stuurde hem uiteindelijk weer naar buiten, maar de problemen met de Mercedes hielden aan.

Wiebelhaus had een voorsprong van dertien seconden op 2023-kampioen Johannes Kapfinger in de Joos Sportwagentechnik Porsche 992 GT3 R, maar die enorme achterstand werd tenietgedaan door een safety car. Race 1-winnaar Wira raakte de Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3, bestuurd door Pierre Ehret. De race werd hervat met nog vier van de dertig minuten op de klok en Wiebelhaus reed opnieuw weg toen zijn Haupt-teamgenoot Kwanda Mokoena - opgeklommen van de veertiende plaats op de grid - Kapfinger terugverwees, die vervolgens onder druk kwam te staan van de Schnitzelalm Mercedes van Luca Arnold. De race werd echter abrupt afgebroken door een zwaar ongeluk in bocht negen voor de AF Corse Ferrari 488 Challenge van Talal Shair, die gelukkig ongedeerd weg kon lopen van het wrak. Hierdoor ging Wiebelhaus er opnieuw met de overwinning vandoor.

"Het tempo was best goed en de start was ook erg goed," zei een ingetogen Wiebelhaus na zijn zesde overwinning van het winterseizoen. "Ik besloot om in bocht één in te sturen en dat pakte goed uit, daarna besloot ik om een beetje te pushen. Halverwege de race probeerde ik het gat te managen en toen was er een safety car. De herstart was ook best goed, voor de rode vlag. Het belangrijkste is dat de coureur in orde is."

Amaury Bonduel werd vijfde in de Lamborghini Super Trofeo-klasse, net voor de nieuwe KTM X-Bow GT2 van Simon Birch. Dieter Svepes won de Porsche Cup-klasse voor Racar als achtste algemeen, met John Dhillon als beste van de Ferrari Challenge-deelnemers.

Race 3

De 55 minuten durende endurancerace aan het einde van de zondagmiddag werd in de eerste ronde geneutraliseerd toen de Ferrari 488 Challenge van Mertel Motorsport, bestuurd door Tommaso Lovati, en de Rossocorsa Racing Ferrari 296 GT3 van Stefano Marazzi met elkaar in aanraking kwamen. Nederlander Marcel van Berlo van Plusline Racing Team kreeg een drive-through penalty als veroorzaker van het incident. Wiebelhaus en Haupt-teamgenoot Mokoena hadden met succes de aanvallen van de Lamborghini van Bonduel en de Porsche van Michael Kapfinger in de eerste bocht afgeweerd en leidden de dans.

Vanaf dat moment verliep de race zonder verdere onderbrekingen en Wiebelhaus boekte rustig zijn zevende overwinning uit negen starts in de GTWS. Hij had een voorsprong op Mokoena van maar liefst 18,585 seconden, terwijl de tweeling Johannes en Michael Kapfinger in hun Porsche met slechts 1,8 seconden achterstand volgden. Na de race kreeg Mokoena echter een straf voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitkomen van de pit, waardoor hij terugviel naar de vijfde plaats in het algemene klassement en de gebroeders Kapfinger naar de tweede plaats werden gepromoveerd.

Härtling reed de eerste stint voor SR Motorsport voordat hij de Mercedes overgaf aan Heyer, maar het mocht geen happy end worden voor de kampioenen. Daan Pijl in de Goodspeed Mercedes haalde Heyer in de slotfase in voor wat uiteindelijk de derde plaats werd, na de straf van Mokoena.

Bonduel pakte nog een Lamborghini Super Trofeo-klassezege met de zesde plaats, terwijl Hubert Darmetko zijn PTT Racing Porsche deelde met Mateusz Lisowski om de eer in de GT3 Cup op te eisen. Dhillon, die de auto met de ervaren Ferrari-racer Matt Griffin deelde, won opnieuw de 488 Challenge-categorie, waarbij een bekende naam opdook in het team van JVO Racing. Ex-Formule 1-coureur Timo Glock eindigde samen met Frank Kewitz als tweede in de klasse.