Race 1

De openingssprintrace van dertig minuten van het voorlaatste weekend van het kampioenschap bleek zaterdagmiddag een bewogen race, waarin Mercedes-coureurs Martin Kaczmarski en Kenneth Heyer met elkaar streden om de overwinning. Vanaf de rollende start nam Heyer in de eerste bocht de leiding over van polezitter Kaczmarski, terwijl een aantal Porsche GT3 Cup-auto's voor chaos zorgde nadat ze uit positie waren gestart. Kaczmarski kon tijdens de beginfase Heyer goed volgen. Hij wachtte zijn kans geduldig af en in kon in ronde twaalf toeslaan, toen de blauwe Mercedes van Heyer wijd ging. Kaczmarski gaf de leiding niet meer uit handen.

Tussendoor kwam de safety car wel nog twee keer naar buiten. De eerste werd veroorzaakt door de stilgevallen Porsche van Miguel Gomez. Vlak na de herstart ging Leandro Martins de uitdaging met Hubert Darmetko aan. De twee Porsche-bestuurders raakten elkaar en belandden in de grindbak, waardoor een tweede safety car nodig was.

Race 2

Heyers SR Motorsport-teamgenoot Hartling zegevierde in de tweede sprintrace op zondag. Zijn race vanaf pole-position werd eenmaal onderbroken door een korte safetycarperiode, toen Porsche-coureur Pablo Bras grind op de baan strooide met een mislukte uitremactie in bocht twaalf. Hartling kwam de herstart zonder problemen door en won met een comfortabele voorsprong van 6,649 seconden op Moritz Wiskirchen van Schnitzelalm.

Winnaar van de eerste race in Aragon Kaczmarski maakte het podium compleet en zorgde zo voor een Mercedes 1-2-3. De PTT-coureur verloor tijd door wijd te gaan in bocht twaalf in de elfde ronde en moest genoegen nemen met een derde plaats. De Porsche van Rinaldi, bestuurd door Christian Hook, werd vierde in het algemeen klassement, als laatste van de GT3-deelnemers. GT3 Cup-winnaar Darmetko volgde kort daarna, die zijn teleurstelling in race één goedmaakte met een knappe race.

Race 3

Kaczmarski koos ervoor om de één uur durende endurancerace uit te zitten, waardoor SR Motorsport's Heyer en Hartling geen tegenstand kregen en aan het eind van een volle dag actie op zondag een comfortabele overwinning behaalden. Het tweetal lijkt klaar om de GTWS-titel volgend weekend tijdens de laatste ronde in Barcelona in de wacht te slepen.

"Kenneth [Heyer] deed het geweldig aan het begin van de race. Toen hadden we de rijderswissel en ben ik naar de finish gecruised," zei Hartling. Heyer gaf zijn teamgenoot een knuffel en voegde daaraan toe: "Jay Mo [Hartling] is nu min of meer een raket, hij wordt elk weekend beter en beter. Ik heb de auto zo goed mogelijk geprepareerd, niet te veel banden gebruikt en ben binnen de track limits gebleven. Zijn tijden in de race waren echt geweldig. Volgend weekend, als we kampioen willen worden, moeten we slim zijn."

De Mercedes van Schnitzelalm eindigde als tweede, 54,363 seconden achter de winnaar. Thilenius maakte het zichzelf niet gemakkelijk door bij de start ingehaald te worden door een horde Porsches. Maar het team stelde de orde op zaken bij de pitstops, waardoor Wiskirchen de tweede plaats overnam en niet meer uit handen gaf.