Dit weekend live: Gedlich Winter Series in Portimao

Het seizoen 2024 van de Winter Series, georganiseerd door Gedlich Racing, gaat dit weekend in Portima verder met de tweede ronde. Er worden dit jaar vier verschillende kampioenschappen verreden (GT Winter Series, GT4 Winter Series, Protoype Winter Series en Formula Winter Series). De kalender omvat zes weekenden tussen januari en maart op circuits in Spanje en Portugal.

De Prototype-, GT4- en GT Winter Series staan dit weekend net als tijdens de seizoensopener in Estoril op het programma. In totaal staan er acht races op het programma, die allemaal via de gratis livestream te volgen zijn.

Winter Series vanaf Estoril: Livestream op zaterdag

Winter Series vanaf Estoril: Livestream op zondag

Tijdschema van de Winter Series in Portima

Zaterdag 20 januari

15:10-15:40: GT4 Winterserie - Race 1

16:10-17:00: Prototype Winterserie - Race 1

17:30-18:00: GT Winterserie - Race 1

Zondag 21 januari

10.15-10.45 uur: GT4 Winterserie - Race 2

11:15-12:05: Prototype Winterserie - Race 2

12:35-13:05: GT Winterserie - Race 2

14:20-15:20: GT4 Winterserie - Race 3

15:55-16:50: GT Winterserie - Race 3

Alle tijden in CET.

De GT Winter Series (GTWS) gaat in 2024 zijn vierde seizoen in. Naast GT3-auto's kunnen ook auto's uit de Porsche Carrera Cup en de merkencups van Ferrari en Lamborghini deelnemen. Tijdens elk evenement worden twee sprintraces van 30 minuten en één endurancerace van 55 minuten verreden.

De GT4 Winter Series (GT4WS) met SRO-licentie is een nieuwe toevoeging aan het programma van 2024. Naast officieel gehomologeerde GT4-auto's, die via een balance of performance gelijkgetrokken worden, vinden we ook de auto's uit de Porsche Cayman Trophy terug in dit kampioenschap. Net als in de GT Winter Series zijn er twee korte en één lange race per weekend.

Ook nieuw in 2024 is de Prototype Winter Series (PTWS), die wordt verreden onder licentie van Le Mans-organisator ACO. Naast LMP3-auto's mogen ook JSP4- en Nova NP02-prototypes meedoen. Elk weekend worden er twee races van 50 minuten gehouden.

De Formula Winter Series (FWS), waarin de deelnemers het tegen elkaar opnemen met identieke Formule 4-auto's met Tatuus-chassis en Abarth-motoren, gaat zijn tweede seizoen in. Elk raceweekend worden drie sprintraces van 30 minuten verreden.

Kalender voor de Winter Series 2024:

13/14 januari: Estoril (Portugal) - GTWS/GT4WS/PTWS

20/21 januari: Portimao (Portugal) - GTWS/GT4WS/PTWS

10/11 februari: Jerez (Spanje) - GTWS/GT4WS/FWS

17/18 februari: Valencia (Spanje) - GTWS/GT4WS/FWS

02/03 maart: Aragon (Spanje) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS

09/10 maart: Barcelona (Spanje) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS