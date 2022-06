Vermeulen en Catsburg knallen tijdens ADAC GT Masters op Zandvoort

De ADAC GT Masters is een van de topkampioenschappen van Europa als het gaat om de GT3-racerij. Na de wedstrijden in Oschersleben en Spielberg gaat het kampioenschap nu naar de Nederlandse Noordzeekust. Daar wordt aankomend weekend 24, 25 en 26 juni de derde ronde van de ADAC GT Masters gehouden.

Knallen met het oog op het kampioenschap

In de topklasse van het weekend komen twee Nederlanders aan de start. De ervaren GT3-coureur Nicky Catsburg kwam al eens als GT Masters-gastrijder in actie op Circuit Zandvoort, maar doet dit seizoen permanent mee voor Team Schubert Motorsport. Hij deelt zijn auto met de rappe Fin Jesse Krohn. “We moeten snel de goede afstelling vinden en dan zit er zeker een podium in”, zegt Catsburg op de site van het kampioenschap. “We kunnen ons geen fouten veroorloven, dat is gewoon onmogelijk in de ADAC GT Masters, een van de beste GT-kampioenschappen die er is. Natuurlijk houden wij met onze vierde plek in het klassement ook het kampioenschap in het vizier.”

Catsburg is geboren en getogen in Nederland, maar denkt dat zijn voordeel als thuisrijder minimaal gaat zijn. “Ik heb hier helemaal niet zo veel gereden dat ik mezelf een expert kan noemen. Het is een old school circuit met prachtige bochten die een banking hebben. Het is voor de toeschouwers een fantastische plek om naar autosport te kijken.”

Tips van Max Verstappen

De andere Nederlander in de ADAC GT Masters heeft een bekende achternaam en komt ook met bekende kleuren aan de start. Thierry Vermeulen heeft in verschillende klassen al naam gemaakt en komt nu als debutant in de GT Masters naar Circuit Zandvoort. Het 19-jarige talent heeft de beschikking over een fabrieksversie van de Audi R8 LMS GT3 Evo en werkt samen met fabriekscoureur Mattia Drudi. De wedstrijd vormt voor Vermeulen een hoogtepunt in zijn debuutseizoen in de GT Masters: “Ik hou van het technische Circuit Zandvoort. Er zitten hele snelle stukken in, bochten met banking. Het is echt een old school circuit waar je je geen fout kunt veroorloven. Moderne circuits hebben tegenwoordig uitloopstroken van asfalt, daar kun je risico nemen. Dat is op Zandvoort niet zo, daar sta je meteen in de grindbak of in de muur. Dan is de race over het algemeen meteen voorbij.”

Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen. Thierry werd in het verleden begeleid door Jos Verstappen en krijgt ook regelmatig tips van de Formule 1-kampioen die vorig jaar de F1-race op Circuit Zandvoort won. “Ik krijg regelmatig tips van Max en zeker op Zandvoort weet hij als geen ander hoe je moet winnen. Maar de steun komt ook van zijn website, waar ik mijn verhaal mag vertellen. Ik moet het in deze klasse zelf doen en in een kampioenschap als de ADAC GT Masters is dat een prachtige uitdaging.”

Tijdschema ADAC GT Masters op Circuit Zandvoort

Dag Tijd Sessie Vrijdag 09.25u-10.25u Vrije training 1 Vrijdag 14.40u-15.40u Vrije training 2 Zaterdag 09.05u-09.25u Kwalificatie 1 Zaterdag 13.00u-14.00u Race 1 Zondag 08.40u-09.00u Kwalificatie 2 Zondag 13.00u-14.00u Race 2

Nederlandse kanshebbers in supportprogramma van ADAC GT Masters

Met de ADAC GT Masters is er op Circuit Zandvoort al veel te beleven, maar bij dit evenement zijn er nog eens vier gastklassen aanwezig. De ogen kunnen daarbij vooral gericht worden op de Porsche Carrera Cup Deutschland. In die klasse komen vele snelle Nederlandse coureurs aan de start. Wat te denken van de Nederlandse renstal GP Elite, dat met Larry ten Voorde de regerend kampioen in huis heeft. Ook Max van Splunteren, de broers Van Kuijk en rookie Huub van Eijndhoven komen in actie namens deze formatie. Huber Racing heeft ook twee snelle Nederlanders aan de start. De 17-jarige Morris Schuring bijvoorbeeld, die dit seizoen al meermaals op het podium stond. Ook Rudy van Buren komt uit voor Huber Racing, hij is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de top van de Porsche Carrera Cup Deutschland.

Meer Porsches kom je tegen in de Porsche Carrera Cup Benelux. Dat kampioenschap wordt gedomineerd door de Engelse coureur Harry King. Met Glenn van Parijs, Ghislain Cordeel en Sam Dejonghe staan er echter interessante kandidaten aan de start om het King moeilijk te maken. Daarnaast komen ook de talenten van het ADAC Formule 3-kampioenschap en de coureurs van het Duitse ADAC GT4-kampioenschap in actie.

