Phoenix Racing op de schop door “afwachtende houding fabrikanten”

Phoenix Racing werd in 1999 opgericht door Ernst Moser en richtte zich de afgelopen twee decennia vooral op het racen als fabrieksteam. Het meest recent deed de renstal dat in 2020, toen het namens Audi in de DTM actief was. Nadat de fabrikant uit Ingolstadt zich terugtrok uit de klasse, moest Phoenix Racing in 2021 al verder als klantenteam in onder meer de ADAC GT Masters, de Porsche Carrera Cup en de Nürburgring Langstrecken-Serie. Daarbij zette het zowel eigen auto’s als bolides van derde partijen in.

Het team bleef echter ingericht als fabrieksformatie en dat is financieel onhoudbaar gebleken. Dat is aanleiding voor Moser om het team geheel op de schop te gooien. Phoenix Racing blijft bestaan, maar schakelt over naar de structuur van een klantenteam. In praktijk betekent dit dat het team fors inkrimpt. “Soms moet je veranderen. De wereld verandert en wij passen ons aan”, vertelde teambaas Moser aan onze collega’s van Motorsport.com Duitsland. De mankracht binnen het team wordt door de verandering ongeveer gehalveerd.

Moser stelt dat het op dit moment enorm lastig is om als fabrieksteam te opereren, omdat de fabrikanten niet precies weten wat ze moeten of willen doen. “Ik denk dat we allemaal weten dat de autosport volledig in beweging is. Ik heb twintig jaar in de fabrieksracerij gezeten, maar momenteel heb ik het gevoel dat de fabrikanten niet goed weten wat ze willen of wat er gaande is. Of beter gezegd, ze nemen een afwachtende houding aan. Als gevolg daarvan kan ik niet doorgaan met de racestructuur die ik de afgelopen twintig jaar heb gehad.” Vooral financieel is dat niet langer houdbaar. “Je moet qua kosten competitief zijn, maar dat is nu niet het geval. Het is moeilijk om de huidige structuur te behouden met zo’n programma”, aldus Moser.

In de afgelopen twintig jaar is Phoenix uitgegroeid tot een van de meest succesvolle teams in de Duitse racerij. In 2011 en 2013 werd het team namens Audi kampioen in de DTM. Daarnaast won de renstal vijf keer de 24 uur van de Nürburgring en één keer de 24 uur van Spa. Afgelopen zomer werd Robin Frijns nog door Phoenix Racing ingezet tijdens de meest recente editie van de 24 uur van de Nürburgring.