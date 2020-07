Hülkenberg debuteert met Lamborghini in ADAC GT Masters

Eind 2019 reed Nico Hülkenberg zijn (voorlopig) laatste race in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Renault maakte eerder in het seizoen al bekend dat er vanaf 2020 geen plaats meer was bij het team, omdat Esteban Ocon was aangetrokken als nieuwe rijder naast Daniel Ricciardo. Sinds het einde van het F1-seizoen heeft Hülkenberg niet meer geracet, maar volgende maand staat hij weer aan de start van een wedstrijd. Met mcchip-dkr doet hij mee aan de ADAC GT Masters op de Nürburgring.

Hülkenberg benadrukt dat het uitstapje naar de GT Masters niet betekent dat hij van plan is om zich meer toe te leggen op de GT-racerij. “De ADAC GT Masters is een spannende klasse met vette auto’s”, zei de Duitser. “Na een pauze van bijna acht maanden wil ik graag weer achter het stuur zitten en de adrenaline voelen. Nu de F1 ook weer onderweg is, begint het te kriebelen. Om te voorkomen dat er geruchten ontstaan wil ik duidelijk maken dat deze gastdeelname gezien moet worden als niet meer dan een klein avontuur in de GT-racerij. Ik kijk zeer uit naar de uitdaging, maar ik weet ook dat we hard moeten werken om competitief te zijn.”

Hülkenberg deelt de auto met mcchip-dkr-directeur Danny Kubasik, die meerijdt onder de naam Dieter Schmidtmann. “Omdat wij gewend zijn aan deelname op een lager niveau van de autosport is de gastdeelname aan de ADAC GT Masters voor ons een nieuw hoofdstuk en een goede kans om ons professioneel te ontwikkelen als team”, zei Kubasik. “Deelname aan een van de meest prestigieuze GT3-raceklasses ter wereld maakt ons heel trots.”